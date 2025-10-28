El Bayern Múnich volverá al campo de juego, cuando se enfrente al Football Club Colonia. El partido corresponde a la segunda ronda de la DFB Pokal, la Copa de Alemania.

Actualmente, el equipo de Luis Díaz es el líder en solitario de la Bundesliga con puntaje perfecto en las ocho primeras jornadas, anotando 26 goles y recibiendo apenas 4, lo que le da una diferencia de más 22 tantos y un total de 24 puntos. Por su parte, su rival es octavo con 11 unidades.

En su primera aparición en este torneo, el Colonia se enfrentó al SSV Jahn Regensburg, de la tercera división del fútbol alemán, donde obtuvo una victoria por 2 goles a 1 en condición de visitante.

Por su lado, en su debut de la Copa de Alemania, el Bayern tuvo que medirse ante el SV Wehen Wiesbaden, también de la tercera división, logrando imponerse por 3 goles a 2.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

El encuentro por la segunda ronda de la Copa de Alemania será en el RheinEnergieStadion de Colonia. La pelota rodará a las 14:45 (hora Colombia) y la transmisión oficial se podrá sintonizar a través de Disney Plus y ESPN.

Este será un encuentro a partido único, por lo que el ganador avanzará directamente a la siguiente ronda.

Este es un torneo que el conjunto de Múnich no gana desde el año 2020, cuando levantó el triplete tras superar en la Copa de Alemania al Bayer Leverkusen por 4 a 2, vencer al PSG 1 a 0 en la final de la Champions League y dominar la Bundesliga desde la jornada número 13.

En la edición 2021 de la DFB Pokal, el Bayern fue eliminado en la segunda ronda ante el Holstein Kiel; al año siguiente, el Borussia Mönchengladbach lo eliminó en esa misma instancia con una goleada.

En 2023 cayó ante el Friburgo en los cuartos de final; en la temporada posterior, nuevamente se despidió en la segunda ronda al ser derrotado por el Saarbrücken. Finalmente, en la temporada pasada fue eliminado por el Bayer Leverkusen en los octavos de final.