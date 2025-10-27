Fichaje sorpresa caería a Luis Díaz en Bayern Múnich: Barcelona también puja y hay revuelo

En el principio de la actual temporada de Bayern Múnich se ha visto a un tridente inamovible que cuenta con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Para el entrenador, Vincent Kompany, estos tres son sus fijos. En otras posiciones podrá variar, pero estos son intocables por su entendimiento y gran rendimiento.

Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich junto a Harry Kane | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Al menos, en la campaña 2025/2026 se hace muy complejo pensar que algún otro le quite el puesto a algunos de los citados.

No obstante, de cara al futuro del cuadro bávaro, estos ya estarían pensando en quién fuese el suplente de uno de estos tres.

Quien temblaría sería el inglés, gran socio de Lucho durante sus primeros meses en Alemania.

Fichaje sorpresa podría llegar al Bayern

De acuerdo al periodista, Florian Plettenberg, el conjunto rojo se ha fijado desde ya en un atacante que sea el suplente natural de Kane.

Se trata de un joven alemán de 23 años, quien viene teniendo un gran rendimiento en Hoffenheim.

“Bayern ha añadido a Fisnik Asllani a su lista de candidatos como posible suplente de Harry Kane a partir de la temporada 2026/27 en adelante", escribió el periodista en X.

Todo parece indicar que en la directiva existe gran interés sobre el jugador que viene siendo sensación en Alemania.

“Bayern, junto con Eberl y Freund, está impresionado por el desarrollo y el perfil del delantero y ya ha sido informado sobre su cláusula de rescisión antes del verano”, añaden.

Adicionalmente, por el presente que pasa el centro atacante no ven viable que su estadía en su actual club se prolongue más allá del próximo mercado.

“Se espera que el máximo delantero de 23 años abandone el Hoffenheim después de esta temporada”, señalan.

Lo que tendría que tener en cuenta el conjunto de Múnich, es que no estarán solos en el camino por la contratación de Asllani.

Desde España ha aparecido también uno gigante que se les metería en la puja. “Barcelona y otros clubes importantes también siguen de cerca su situación”, indican.

Para fortuna de Díaz, el lugar que tiene el que sería nuevo delantero de Bayern no reviste peligro para este y su continuidad.

Competencia de Díaz: Musiala

Jamal Musiala sí sería una “amenaza” para Lucho. Este joven talento alemán era uno de los fijos, pero ante una grave lesión vivida en el Mundial de Clubes pasado, se vio obligado a apartarse del grupo.

En los últimos días, su presencia en la sede deportiva ha incrementado la presión sobre Díaz, quien deberá continuar rindiendo al máximo; de lo contrario, podría sufrir un importante retroceso en su continuidad.

Jamal Musiala es de las joyas más fuertes que tiene Bayern Múnich y la Selección de Alemania. | Foto: AP

Vincent Kompany se refirió recientemente al progreso que ha mostrado la recuperación de la joya alemana.

“Vemos a Jamal todos los días, y su lenguaje corporal demuestra lo emocionado que está por el siguiente paso, por poder volver a la cancha. Pero todo es cuestión de paciencia”, precisó.