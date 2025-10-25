Luis Díaz recibió excelente noticia antes del partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach: Kompany le tiene fe

El Bayern Múnich confirmó los once titulares que enfrentarán al Borussia Mönchengladbach este sábado por la Bundesliga.

Luis Díaz juega actualmente en el Bayern Múnich de Alemania | Foto: Getty Images

Los dirigidos por Vincent Kompany llegan como líderes absolutos del campeonato, mientras que el rival marcha último en la tabla de posiciones, lo que permite pronosticar un duelo que seguramente les permitirá a los de Múnich afianzarse en la parte alta y al Borussia hundirse en el campeonato.

La noticia positiva para Luis Díaz es que, una vez más, el técnico le dio la confianza y será titular, lo que ratifica lo bien que ha caído su llegada dentro del esquema de Kompany y el gran momento que atraviesa desde que dejó Liverpool.

ℹ️ Así jugamos hoy en Gladbach...



¡Vamoooooos! pic.twitter.com/oJf8SaU5cN — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 25, 2025

La estadística juega a favor del Bayern Múnich

Mientras que el equipo de Vincent Kompany es el que lleva más tiempo sin conocer la derrota de todos los equipos de las principales ligas europeas (16 partidos de liga), lo contrario ocurre con su rival. Los 14 partidos de Bundesliga sin ganar de los Potros son, además, un récord negativo para el club.

El FC Bayern y el Borussia Mönchengladbach se enfrentan 114 veces en la Bundesliga; solo el duelo entre el campeón récord alemán y el Werder Bremen se ha disputado más veces en esta competición (117 oportunidades).

Es la tercera vez que ambos equipos se enfrentan como primero y último de la clasificación. La última vez que esto ocurrió fue en la temporada 1998/99, en la que el Gladbach descendió, y el conjunto muniqués ganó ambos duelos. Por cierto, el FCB ha ganado los cuatro últimos encuentros con el VfL; solo entre 1965 y 1967 (cinco seguidos) el Bayern logró más victorias consecutivas en este duelo.

El Bayern acepta su rol de favorito

El Bayern ha ganado sus últimos 17 partidos de la Bundesliga siendo líder contra equipos que ocupaban los últimos puestos. La última vez que el equipo bávaro perdió puntos como líder contra el decimoctavo fue en marzo de 2008, cuando cayó por 2-0 ante el Energie Cottbus.

La Champions va marcando el rumbo de los clasificados. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) | Foto: AFP

En marzo de 2008, el FC Bayern, líder de la clasificación, cayó derrotado ante el colista Cottbus, pero desde entonces el equipo muniqués ha estado a la altura de su papel de favorito.

La histórica fortaleza ofensiva del Bayern

El FC Bayern ha igualado el récord de la Bundesliga con 27 goles tras siete jornadas disputadas. El récord lo ostentaban anteriormente el propio equipo muniqués (2020/21) y su próximo rival, el Mönchengladbach (1973/74).

Sin embargo, el Borussia solo puede soñar con tener tanta potencia ofensiva como hace más de 50 años: los seis goles que lleva marcando en la Bundesliga son el peor registro del actual torneo, junto al 1. FC Heidenheim. A modo de comparación: Harry Kane ha marcado tantos goles como los dos juntos.

Kane, en el mejor estado de forma de su vida

Hablando de Harry Kane, el delantero volvió a marcar en la victoria por 2-1 del Bayern contra el Dortmund, sumando así su quinto partido consecutivo viendo puerta.

Así festejaron la victoria los jugadores del Bayern Múnich, tras derrotar, de local, al Borussia Dortmund en el clásico de la Bundesliga. | Foto: Cortesía Bayern Múnich

El inglés ha igualado así su propio récord de octubre/noviembre de 2023, cuando también marcó en cinco partidos consecutivos de liga. Por cierto, nunca ha logrado una racha de goles más larga en la Premier League. Pero eso no es todo lo que hace tan fuerte a Harry Kane en estos momentos.

El delantero trabaja duro para el equipo y, después de Jonathan Tah, es el jugador del Bayern que más kilómetros ha recorrido en la actual temporada de la Bundesliga (ambos alrededor de 73 km).