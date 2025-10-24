Bayern de Múnich llega a la fecha 8 de la Bundesliga como líder en solitario y con puntaje perfecto, además de ser uno de los cinco equipos invictos en la Champions League. En lo que va de la temporada, no ha perdido ni un solo partido de los 12 que ha disputado, sumando a las dos competencias anteriormente mencionadas la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

El siguiente partido del equipo bávaro será ante Borussia Mönchengladbach, uno de los rivales tradicionales del conjunto dirigido por Vincent Kompany. Entre los años 70, ambos oncenos se repartieron la mayoría de títulos de la década.

Hasta hace poco tiempo eran el primer y segundo equipo con más títulos de la Bundesliga; de hecho, a este enfrentamiento se le conoce en Alemania como el Clásico Original. Esto se debe, en parte, al gran reconocimiento que obtuvo el Mönchengladbach, que en su momento fue el máximo campeón de la liga alemana, además de tener en sus vitrinas dos copas locales y dos Europa League.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro se disputará el próximo sábado a las 8:30 a.m. (hora Colombia) en el Borussia Park de Mönchengladbach, Alemania. La transmisión oficial estará disponible a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

Esta edición del Bayern de Múnich frente al Borussia Mönchengladbach enfrentará al primero de la Bundesliga contra el último, por lo que podría terminar en una goleada por parte del equipo bávaro.

La actualidad de ambos clubes pasa por momentos muy distintos. Por su parte, el equipo rojo aspira a una temporada histórica en la que consiga el triplete por segunda vez en su historia, con una de las mejores plantillas de toda Europa.

Jugadores como Harry Kane, Luis Díaz, Joshua Kimmich y Manuel Neuer comandan un plantel que lidera en todas las competencias en las que participa. Bajo la dirección de Vincent Kompany, en su segunda temporada y recientemente renovado hasta 2029, la temporada 2025-26 promete ser una de las mejores para el Bayern.

Los de Múnich llegan tras una gran victoria en la Champions League, luego de aplastar 4-0 a Brujas de Bélgica, con goles de Karl, Kane, Díaz y Jackson. Los goleadores de la actual temporada son: