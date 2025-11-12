Ha sido tendencia desde el pasado fin de semana el gol que Luis Díaz le marcó a Unión Berlín, por una fecha más de la Bundesliga.

Su anotación magistral vista desde varios ángulos sigue llamando la atención, al punto que otras repeticiones se convierten en tendencia.

Una de las más recientes la dio a conocer el medio Sky Panamá TV, el cual mostró en cámara lenta, y cuadro a cuadro la maniobra del colombiano.

Si bien en la generalidad de la repetición se habían visto detalles, estos dejaron ver uno más al inicio de la acción que llamó poderosamente la atención.

Se hace referencia al primer control del balón que dio Díaz. Con la punta de su botín ‘durmió’ el esférico apara poder tirar la pared que desencadenó luego en el desenlace conocido.

De no haberse dado ese dominio en un primer momento, el resto de la acción no pudo haberse hecho realidad.

Luis Díaz, sin ángulo, logró anotar para Bayern Múnich ante Unión Berlín. | Foto: FC Bayern via Getty Images

También hay mérito en esa secuencia que ahora salió a la luz, en lo que hizo una vez se deslizó en el campo para no dejar escapar la pelota del campo.

Si bien ya la estirada era de aplaudir, la capacidad de repentizar para hacer un toque tendido y dejar sin respuesta al defensa, fue otro detalle digno de resaltar.

Acompañado de una música nostálgica, el citado medio le da una connotación aún más poderosa a toda la jugada que ya pelea por ser una candidata al Premio Puskás.

En Alemania fue elogiado

Desde sus compañeros, hasta sus críticos, tuvieron que salir a dar mérito a la obra maestra ejecutada por Lucho Díaz el pasado fin de semana.

Su compañero de escuadra, Harry Kane, fue uno que no se guardó nada a la hora de hablar de la acción: “increíble, para ser honesto”, calificó.

Harry Kane alabó a Luis Díaz tras su magistral gol ante Unión Berlín. | Foto: Captura ESPN

“La forma en la que metió el balón por entre el arquero y el arco, eludiendo también al defensa para anotar. Es un gol muy especial”, resaltó.

Y, como si fuera poco lo dicho, puso en el primer lugar de los marcados por Díaz, el más reciente: “Ha venido anotando golazos en este inicio de temporada, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”.