Deportes
El instante que nadie vio del golazo de Luis Díaz: cámara lo captó y suma más de 100.000 vistas
La anotación del colombiano a Unión Berlín sigue teniendo repercusiones en todo el mundo.
Ha sido tendencia desde el pasado fin de semana el gol que Luis Díaz le marcó a Unión Berlín, por una fecha más de la Bundesliga.
Su anotación magistral vista desde varios ángulos sigue llamando la atención, al punto que otras repeticiones se convierten en tendencia.
Una de las más recientes la dio a conocer el medio Sky Panamá TV, el cual mostró en cámara lenta, y cuadro a cuadro la maniobra del colombiano.
Si bien en la generalidad de la repetición se habían visto detalles, estos dejaron ver uno más al inicio de la acción que llamó poderosamente la atención.
Se hace referencia al primer control del balón que dio Díaz. Con la punta de su botín ‘durmió’ el esférico apara poder tirar la pared que desencadenó luego en el desenlace conocido.
De no haberse dado ese dominio en un primer momento, el resto de la acción no pudo haberse hecho realidad.
También hay mérito en esa secuencia que ahora salió a la luz, en lo que hizo una vez se deslizó en el campo para no dejar escapar la pelota del campo.
Si bien ya la estirada era de aplaudir, la capacidad de repentizar para hacer un toque tendido y dejar sin respuesta al defensa, fue otro detalle digno de resaltar.
Acompañado de una música nostálgica, el citado medio le da una connotación aún más poderosa a toda la jugada que ya pelea por ser una candidata al Premio Puskás.
En Alemania fue elogiado
Desde sus compañeros, hasta sus críticos, tuvieron que salir a dar mérito a la obra maestra ejecutada por Lucho Díaz el pasado fin de semana.
Su compañero de escuadra, Harry Kane, fue uno que no se guardó nada a la hora de hablar de la acción: “increíble, para ser honesto”, calificó.
“La forma en la que metió el balón por entre el arquero y el arco, eludiendo también al defensa para anotar. Es un gol muy especial”, resaltó.
Y, como si fuera poco lo dicho, puso en el primer lugar de los marcados por Díaz, el más reciente: “Ha venido anotando golazos en este inicio de temporada, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”.
Otro que tuvo que modificar sus críticas por halagos fue Lothar Matthäus. El campeón del mundo no estaba convencido de lo que podría hacer el guajiro, pero ya lo ‘perdona’.“El gol de Luis Díaz fue de clase mundial”, expresó ante los micrófonos de Sky Sports, donde es habitual panelista. Sin dejar de lado algún recado para el de Selección Colombia, le preponderó lo hecho: “Necesita ser más efectivo de cara al gol, pero su golazo hace que le perdone”.