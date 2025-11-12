Con datos en mano confrontan a críticos de Luis Díaz que lo atacan: medio inglés lo blinda

Para algunos lo hecho por Luis Díaz en pocos meses con Bayern Múnich no es suficiente. A pesar de tener incidencia en 16 goles del club alemán, las críticas aparecen.

Uno que ha sido sumamente fuerte con Lucho es la leyenda alemana, Lothar Matthäus, quien cada vez que puede le deja un recado al número 14.

Sin embargo, así como hay quienes le buscan cualquier, pero, también hay otros que lo blindan. En las últimas horas, fue el medio The Athletic el que lo hizo en Inglaterra.

Luis Díaz permanece con rendimiento constante y elevado en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Desde las primeras líneas, el importante medio del Reino Unido restó importancias a las palabras negativas que se posan sobre Lucho Díaz.

“Díaz se encuentra en una situación típica para los nuevos fichajes del Bayern, donde la atención suele centrarse más en sus defectos que en sus virtudes", sentenciaron.

A la par de eso, le resaltaron la importancia al guajiro del trabajo colectivo que hace, algo que no se le pondera lo suficiente, pues su rol de ataque lo obliga a ser letal frente al arco.

“En su caso, esto significa que se le da más importancia a su efectividad de cara al gol que a la calidad de su presión o su trabajo de creación de juego, y este ha sido un tema recurrente”, confrontan.

Y por su paso en Liverpool, el citado medio es conocedor que con el cafetero sucede una situación particular: "Con el colombiano, siempre parece haber un “sí, pero...”.

Cuando el de Barrancas, La Guajira, estaba en Inglaterra, también existían ese tipo de comentarios sobre su efectividad en el arco contrario.

Luis Díaz se lamenta por un fallo con Liverpool. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Para muchos las opciones de anotar, con respecto a las veces que lo hacía, era un ítem a mejorar de Díaz.

Hoy día con Bayern es mucho más efectivo que tiempo atrás. Sus números lo evidencian; a la altura de la temporada ya lleva 11 goles, en 17 partidos.

Matthäus perdona, pero no olvida

Desde antes que llegase a Alemania, Lothar Matthäus ya había puesto la lupa sobre Luis Díaz y la contratación por Bayern Múnich.

Para este histórico de suelo germano no era acertado que el club invirtiera más de 75 millones de euros en un jugador de 27 años.

Lothar Matthäus dejó su concepto del Bayern Múnich de Luis Díaz en el arranque de la temporada | Foto: Getty Images

Luego de esto, sus señalamientos siguieron al ver que de cara al gol en algunas ocasiones Lucho no era el más preciso.

Si bien eso pudo distraer el guajiro, este se centró en lo que le responde y, de a poco, ha silenciado la fuerza de las críticas del campeón mundial en 1990.

Tras su recital con gol de la más alta factura ante Unión Berlín, Matthäus cambió el discurso sobre el de Selección Colombia.

“Es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, marca goles y crea ocasiones claras de gol”, señaló a Sky Sports.