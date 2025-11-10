Desde el minuto uno que Luis Díaz marcó semejante gol en Bundesliga con Bayern Múnich, se esperaba que las reacciones en Europa fueran abundantes.

Compañeros suyos, su entrenador, entre otras voces, se pronunciaron en Alemania para elogiar lo que había hecho el guajiro frente a Unión Berlín.

Si bien lo que se dijera en suelo germano era apenas normal, lo que pudiera provenir desde Inglaterra y más específicamente de Liverpool, el exclub de Lucho, iba a llamar poderosamente la atención.

Reacción de Alexis Mac Allister al golazo de Lucho Díaz en Alemania | Foto: Captura de redes Instagram (@luisdiaz19_)

Para ser sinceros, nadie esperaba que de Anfield algún pronunciamiento se diera, pero sí. Alexis Mac Allister y Cody Gakpo revelaron lo que se pensó a la interna de los de Merseyside.

En la última publicación de Lucho, y tras anotar el tanto en mención, el volante argentino y muy cercano del colombiano le escribió: “Loco de la cabeza”.

Cody Gakpo, quien fue compañero de Díaz en su paso por Liverpool, con un emoji de fuego dio cuenta de cómo se pensaba en la interna de los rojos.

Esta nueva anotación del cafetero llegó un día antes de otro traspié de Liverpool en la Premier League; esta vez ante Manchester City con el que perdió goleado por 3-0.

Para los ingleses no existe recuperación en la actual temporada luego de la venta de Díaz, y la compra multimillonaria de figuras que hacen extrañar al guajiro.

Díaz: de impacto inmediato en Bayern

En Liverpool retumba la salida de Díaz al ver que no necesito tiempo de adaptación a su llegada al Bayern de Alemania.

Desde el primer instante que se infundió la camiseta de los bávaros empezó a mostrar con goles, asistencias y aporte en tareas defensivas.

Luego de 17 partidos jugadores en todas las competencias, la estrella nacional ha participado en 16 goles de los suyos.

Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Ya son 11 goles los marcados entre Supercopa, Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, a los que se agregan cinco asistencias para sus compañeros.

Tras el choque más reciente que tuvo el colombiano con los de Múnich, se dispuso a ponerse a disposición de la Selección Colombia para los últimos dos amistosos FIFA de 2025.

La Federación Colombiana de Fútbol ya reportó que el atacante se presentó en la concentración que se lleva a cabo en Estados Unidos, se darán los juegos con Australia y Nueva Zelanda.

En Colombia recibe cariño

Daniel Muñoz, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado le consignaron algunos mensajes de felicitación a Lucho por su anotación brillante.

El del Crystal Palace, con quien se encontrará una vez estén ambos en suelo norteamericano, le dijo: “No hay duda de quién es el mejor, manito”.

Luis Diaz‘s comment section after scoring that wonder goal ❤️ pic.twitter.com/nDCTmeBvXY — - (@MusialaEra) November 9, 2025

James Rodríguez, entre tanto, le puso dos emojis, con lo que dio cuenta del éxtasis que le hizo sentir ver la acción individual de Díaz.