La recriminación de Kompany a Luis Díaz en Bayern Múnich: no olvidó a pesar del golazo en Bundesliga

Después de haber marcado un soberbio golazo en Bundesliga, se pensaba que Luis Díaz no tendría una sola palabra negativa en Bayern Múnich.

En la última presentación de su club fue uno de los más destacados, y durante la semana anterior también, tras anotar doblete al PSG en Champions League.

Su entrenador, Vincent Kompany, le ponderó los días buenos que tuvo, sin dejar pasar por alto una recriminación sobre una acción puntual ante Unión Berlín.

Vincent Kompany no pasó por alto un fallo de Luis Díaz frente al arco de Unión Berlín. | Foto: AP

En rueda de prensa, el estratega belga no pasó por alto un desperdicio del colombiano durante la primera mitad.

“Pudo haber marcado otro gol después”, sentenció de una mala resolución que tuvo el guajiro frente al arco rival.

En solitario iba Lucho en busca de su segundo gol, pero puso mal el pie y malogró lo que pudo haber sido la ventaja para los suyos en el marcador.

A pesar de eso, el técnico le reconoció que es aportando en los bávaros: “Lla calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos”.

Adicionalmente, no quiso que pasase por alto la obra maestra del colombiano con una acción individual vistosa: “Necesitábamos ese momento de genialidad de Lucho”.

Para terminar, también dio valor al triplete de tantos, en tan solo dos juegos de Díaz: “Tres goles esta semana, eso estuvo bien para él”.

Más reacciones en Bayern al gol de Díaz

Harry Kane es uno de los goleadores de mayor reconocimiento en el mundo. Hoy día junto a Lucho y Michael Olise conforman un temido tridente.

Las declaraciones del inglés siempre llaman la atención y, esta vez, no dejó pasar por alto el tanto marcado por el guajiro.

Fue entrevistado por ESPN acerca de la obra maestra de Lucho, la cual calificó como “increíble, para ser honesto”.

Harry Kane alabó a Luis Díaz tras su magistral gol ante Unión Berlín | Foto: Captura ESPN

Además, no dudó en elogiar cada detalle de la jugada. Al describir, segundo a segundo, lo ocurrido en la acción, agregó algo más: “La forma en la que metió el balón por entre el arquero y el arco, eludiendo también al defensa para anotar. Es un gol muy especial”, destacó.

Y, como si lo anterior no bastara, colocó el más reciente tanto de Díaz en el primer lugar: “Ha venido anotando golazos en este inicio de temporada, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”.

Reproche y autocrítica de Lucho

Una vez acabó el juego ante Unión Berlín, que terminó en empate 2-2, el colombiano se traspasó a sus redes sociales para dar cuenta de su malestar por perder el andar perfecto en Bundesliga.