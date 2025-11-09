Harry Kane se pronunció: golazo de Luis Díaz lo hizo hablar así por su regate endiablado

Europa entera quedó sorprendida luego de la maniobra y el golazo que hizo Luis Díaz el pasado sábado ante el Unión Berlín.

Fue un tanto de la más alta factura, que hizo hablar a sus compañeros, entrenador, entre otras voces referentes del Bayern Múnich.

Harry Kane fue uno de los que se pronunció ante los medios luego del empate a uno que lograron rescatar en la fecha 10.

Harry Kane on today's game, the end of the win streak, his mistake for Union's second goal, his late equalizer and Luis Díaz's goal



🎥 @archiert1, @ESPNFC

pic.twitter.com/H9Y2cvgdeu — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 8, 2025

Este fue consultado por ESPN por la obra maestra de Lucho, la cual calificó de “increíble, para ser honesto”.

Además de eso, no escatimó a la hora de exaltar toda la jugada en la acción. Describiendo, uno a uno, los segundos de la misma, dijo algo más.

“La forma en la que metió el balón por entre el arquero y el arco, eludiendo también al defensa para anotar. Es un gol muy especial”, resaltó.

Luis Díaz celebra el gol ante Union Berlín y Josip Stanisic no lo puede creer. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Y, como si fuera poco lo dicho, puso en el primer lugar de los marcados por Díaz el más reciente: “Ha venido anotando golazos en este inicio de temporada, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”.

Para el colombiano, que un fenómeno mundial como el inglés diga cosas así le juega a favor, pues acrecienta más el concepto positivo que ha construido en Bayern.

Kompany pondera a su guajiro

Como se mencionó al principio, no solo fue un pronunciamiento el que generó Díaz en Bayern Múnich tras su gol.

Durante la rueda de prensa, el entrenador, Vincent Kompany, también se dio el espacio para hablar de la genialidad del guajiro.

Para el belga, fue clave la rebeldía del colombiano en ese momento: “Necesitábamos ese momento de genialidad de Lucho”.

Si bien lo resaltó, también dejó un recado luego de que el cafetero fallase otra acción que les pudo significar irse adelante en el marcador.

“Pudo haber marcado otro gol, pero la calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr los objetivos de la temporada”, explicó.

Al término de su respuesta, dio valor a las anotaciones de Díaz frente a PSG en Champions y la reciente en Bundesliga: “Tres goles esta semana, eso estuvo bien para él”.

Luis Díaz celebra uno de los goles contra el PSG. AFP. | Foto: DPPI via AFP

Acabó la racha en Bayern

Terminó la racha perfecta que llevaba el Bayern Múnich y Luis Díaz en Alemania. Este sábado, ante Unión Berlín, los bávaros no pudieron irse nunca en ventaja en el marcador.

Al término del compromiso, el resultado fue de 2-2, luego de la anotación del empate a uno, que fue obra de Luis Díaz, y el del final a cargo de Harry Kane.

Adicional a esto, a Bayern le jugó en contra el error que tuvo Manuel Neuer durante el primer gol de su rival. Por debajo de su humanidad, al alemán se le coló un balón que fue el 1-0 parcial.

Si bien no peligra el liderato para los rojos con este resultado, sí deberán replantear algunas cosas para seguir con paso firme una vez acabe el parón por la fecha Fifa.