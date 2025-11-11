Lothar Matthäus ha sido una de las voces que de manera constante ha estado en contra de Luis Díaz, desde que se anunció su llegada al Bayern Múnich.

Para la gloria de la Selección de Alemania, pagar un valor tan alto por un jugador de la edad del cafetero era un error dirigencial.

A pesar de sus opiniones, el club siguió adelante con sus intenciones y lo sumó al plantel. Lucho no se dejó incomodar por esas críticas e inmediatamente empezó a demostrar su valía en el campo.

Toma del golazo, casi sin ángulo, de Luis Díaz a Unión Berlín en Bundesliga. | Foto: AFP

A esta altura de la temporada, el colombiano ha sido titular en 17 partidos con Bayern, al aportar en 16 anotaciones (11 goles y 5 asistencias) en todas las competencias que han jugado los de Múnich.

Recientemente, se marcó uno de los goles más relevantes de su carrera ante Unión Berlín, el cual lo hizo tendencia por una maniobra individual de locura.

Por este tanto, hubo opiniones, en su gran mayoría positivas. Una de ellas llegó de parte de Matthäus, quien se comió sus palabras negativas contra el guajiro.

A los micrófonos de Sky Sports, el emblema alemán aseveró: “El gol de Luis Díaz fue de clase mundial”.

Mostrando una opinión más amable hacia el guajiro, también le alabó la entrega: “Es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, marca goles y crea ocasiones claras de gol”.

Lothar Matthäus dejó su concepto del Bayern Múnich de Luis Díaz en el arranque de la temporada | Foto: Getty Images

A pesar de haberse mostrado sumamente amable con los nuevos comentarios hacia Díaz, no perdonó la oportunidad para tirarle un recado.

“Necesita ser más efectivo de cara al gol, pero su golazo hace que le perdone”, concluyó el campeón del mundo en 1990.

Díaz no presta atención a dichos comentarios y sigue en un crecimiento sustancial en Bayern, donde cada vez se ve más afianzado con sus compañeros Harry Kane y Michael Olise.

A Matthäus no le entra Díaz

Lucho ha mejorado de manera notoria la definición respecto a jugadas que se le veían en Liverpool. Sus cifras demuestran mejoras en este ítem, pero cuando erra alguna es señalado por Matthäus.

Hace un par de semanas, en el juego de Copa de Alemania, el colombiano tuvo un mano a mano con el portero que desperdició.

Lothar Matthäus, ídolo en Bayern Múnich y campeón del mundo en 1990 con Alemania. | Foto: Getty Images

Fue justamente esta jugada razón suficiente del exjugador para cargar contra el colombiano: “La desperdició de forma lamentable, y también la semana pasada ya tuvo una oportunidad enorme y la desperdició”, zanjó.

Adicionalmente, Matthäus dio a entender que mientras Lucho siguiera con esos fallos insólitos, este le seguiría haciendo críticas que para él son justificadas.

“La cifra de goles y asistencias está bien, pero claro, cuando uno desperdicia unas oportunidades de gol tan grandes, pues tiene que vivir con esos comentarios”, aseguró.

“No puedes pegarle directo al arquero, puedes darle al palo, pero ahí él tiene que, a pesar de su edad, ser un poquito más frío”, completó dando cátedra al de la Selección Colombia sobre cómo definir.