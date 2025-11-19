Luis Díaz habló de “respeto” en Selección Colombia: lección de humildad con Néstor Lorenzo

Con anotaciones de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, la Selección Colombia volvió a ganar en la preparación rumbo al Mundial 2026.

El tridente de goles se dieron sobre los últimos 15 del partido ante Australia. Si bien fue un juego dominado por la Tricolor, solo se concretó el triunfo hasta el final.

Las reacciones de los protagonistas por la victoria fueron tomadas minutos después del pitazo final por el Gol Caracol.

#LuisDíaz se mostró contento 😀 con el rendimiento que tuvo en la doble jornada de partidos preparatorios ⚽ de la #SelecciónColombia 🇨🇴 de este mes de noviembre 🗓️ #GolCaracol ⚽ pic.twitter.com/mnPaiEaRwh — Gol Caracol (@GolCaracol) November 19, 2025

Allí estuvo Luis Díaz y James Rodríguez, líderes del vestuario que dieron su perspectiva del último juego correspondiente a 2025.

El guajiro se mostró sumamente feliz por su rendimiento, a la par de que dio muestra de no dejarse llevar por su gran momento en Bayern Múnich y Colombia.

Aunque sabe que ya su rol tiene otra voz al interior de la Tricolor, este se mantiene presto a lo que sean las directrices de Néstor Lorenzo.

“Trato de ser libre, trato de buscar los espacios que veo que son notables para poder hacer daño y lo que me pide el técnico, respetarlo”, expresó sin dárselas de figura.

Lucho se va de la selección por este año luego de haber completado un 2025 ideal con el equipo nacional, a la espera de seguir aportando positivamente en la preparación y disputa de la Copa del Mundo.

“Con la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, del momento también que estamos pasando como grupo, y creo que cada vez me siento más cómodo y trato de aportarle mi grano de arena acá a la Selección”, aseveró de cara al futuro.

Cierre de 2025 en Bayern Múnich

Tras cumplir sus compromisos con Colombia, el guajiro deberá volver en pocas horas a la disciplina de Bayern Múnich.

Allí tendrá actividad hasta el 21 de diciembre, cuando se dé un parón corto por las festividades de Navidad.

Luis Díaz retomará acción con Bayern Múnich en el cierre de 2025. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Desde este fin de semana y, a lo largo del próximo mes, el colombiano podría llegar a jugar hasta siete partidos con los bávaros.

El único partido que se perderá de manera obligatoria será el de Champions League de la semana entrante frente al Arsenal, luego de haber visto la roja en la fecha pasada contra PSG.

James, aporte de todos para Colombia

A sus 34 años, la madurez de James Rodríguez en Selección Colombia se nota en cada una de las cuestiones que hace, o dice.

Ante el mismo medio que recopiló las declaraciones de Díaz, el 10 se mostró conforme por un cierre de año con dos victorias seguidas en Estados Unidos.

James Rodríguez y Luis Díaz comandaron el triunfo de Colombia sobre Australia. | Foto: Getty Images

“Yo creo que queríamos acabar así, ya jugamos dentro de tres meses, todavía falta mucho, y bueno, creo que es importante (la victoria) ante un rival duro, físico, pero creo que hemos hecho bien las cosas", zanjó del 3-0 ante Australia.

Aunque se mostró conforme por lo hecho, para Rodríguez con el paso de los meses la exigencia debe llevar a más a los titulares y suplentes.