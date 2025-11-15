Deportes

¿Es James Rodríguez el mejor de Colombia? La historia que ha escrito en 18 años de carrera

James Rodríguez salió del León de México y buscará equipo para estar en forma y llegar al Mundial de 2026. El ‘10’ de Colombia suma una gran trayectoria deportiva que lo pone en la cima del fútbol.

15 de noviembre de 2025, 8:08 a. m.