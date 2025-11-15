Deportes
¿Es James Rodríguez el mejor de Colombia? La historia que ha escrito en 18 años de carrera
James Rodríguez salió del León de México y buscará equipo para estar en forma y llegar al Mundial de 2026. El ‘10’ de Colombia suma una gran trayectoria deportiva que lo pone en la cima del fútbol.
James Rodríguez completó 18 años de carrera en el fútbol profesional y se ha dado el lujo de haber pasado por los principales equipos del mundo. Fue goleador del Mundial de Brasil 2014 y ese mérito le abrió el camino para llegar al Real Madrid, club en el que brilló hasta la llegada de Zinedine Zidane.
El presidente del Grupo Pachuca, al que pertenece León de México, describió al colombiano como “histórico” y equiparable con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Aunque la comparación puede generar debate, demuestra que el ‘10’ de la Selección pasará a la historia como un referente del fútbol cafetero.
En Colombia puede abrirse la discusión sobre si es el mejor jugador que ha tenido el país, pero lo cierto es que en cifras ya ha superado, por ejemplo, a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Ha jugado 120 partidos con la Selección, anotando 30 goles, seis de ellos en mundiales, y está cerca de alcanzar los 36 de Falcao García. Además, ha dado 40 asistencias y es el referente de la tricolor.
Al margen de la discusión sobre si es el mejor o no, la trayectoria de James demuestra que ya está en la historia del fútbol colombiano y que las futuras generaciones se encargarán de definir si superó a otros futbolistas.