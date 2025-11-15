Suscribirse

¿Es James Rodríguez el mejor de Colombia? La historia que ha escrito en 18 años de carrera

James Rodríguez salió del León de México y buscará equipo para estar en forma y llegar al Mundial de 2026. El ‘10’ de Colombia suma una gran trayectoria deportiva que lo pone en la cima del fútbol.

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 8:08 a. m.
2011 – actual,Selección de Colombia (Internacional).
James Rodríguez. | Foto: getty images

James Rodríguez completó 18 años de carrera en el fútbol profesional y se ha dado el lujo de haber pasado por los principales equipos del mundo. Fue goleador del Mundial de Brasil 2014 y ese mérito le abrió el camino para llegar al Real Madrid, club en el que brilló hasta la llegada de Zinedine Zidane.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 5: James Rodriguez of Real Madrid during the La Liga Santander match between Real Madrid v Granada at the Santiago Bernabeu on October 5, 2019 in Madrid Spain (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)
James Rodríguez vivió su mejor momento de carrera al ser jugador del Real Madrid. | Foto: Getty Images

El presidente del Grupo Pachuca, al que pertenece León de México, describió al colombiano como “histórico” y equiparable con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Aunque la comparación puede generar debate, demuestra que el ‘10’ de la Selección pasará a la historia como un referente del fútbol cafetero.

Contexto: Néstor Lorenzo contó la verdad: el estado de James Rodríguez por no tener club para 2026

En Colombia puede abrirse la discusión sobre si es el mejor jugador que ha tenido el país, pero lo cierto es que en cifras ya ha superado, por ejemplo, a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Ha jugado 120 partidos con la Selección, anotando 30 goles, seis de ellos en mundiales, y está cerca de alcanzar los 36 de Falcao García. Además, ha dado 40 asistencias y es el referente de la tricolor.

| Foto: getty images

Al margen de la discusión sobre si es el mejor o no, la trayectoria de James demuestra que ya está en la historia del fútbol colombiano y que las futuras generaciones se encargarán de definir si superó a otros futbolistas.

| Foto: getty images
| Foto: getty images
| Foto: getty images

