Se confirmó la decisión de Liverpool sobre Arne Slot: esto dicen en la prensa inglesa

Arne Slot está en la cuerda floja, pero continuará como director técnico del Liverpool. El neerlandés recibió una ola de críticas tras la derrota en condición de local a manos de Nottingham Forest (0-3), un resultado que enciende todas las alarmas del vigente campeón de la Premier League.

Y es que los reds cayeron a la casilla número 11 de la tabla de posiciones, un lugar incómodo para los hinchas, los jugadores y los miembros de la junta directiva.

En Anfield se escucharon murmullos pidiendo la salida de Arne Slot, sin embargo, los dueños del club piensan manejar la situación con cautela.

Es cierto que han encadenado varias derrotas consecutivas en Premier League, pero el cuerpo técnico todavía tiene respaldo por el título que consiguió la temporada anterior.

Arne Slot reacciona al partido de Liverpool vs. Nottingham Forest | Foto: AP

Arne Slot sigue como DT

Liverpool conformó un equipo para arrasar en todas las competencias y gastó más de 500 millones de euros en el mercado de fichajes por jugadores como Alexander Isak y Florian Wirtz.

“Su futuro no corre peligro todavía. Pero si se repite este rendimiento negativo, la jerarquía de Anfield tendrá que hacerse preguntas. Esto simplemente no puede continuar”, informó Liverpool Echo tras el partido.

En ESPN corroboraron que hay preocupación por los resultados y el nivel de la plantilla, sin embargo, no piensan sacar a Slot como medida de emergencia.

“Sinceramente, es una apuesta arriesgada. Un buen comienzo, un par de fichajes clave y un poco de suerte podrían darle un respiro valioso. Pero una mala racha, lesiones en jugadores clave y una parte de la afición pidiendo su cabeza podrían ser un desastre”, apuntaron.

En ese orden de ideas, Arne Slot seguirá dirigiendo a Liverpool por un lapso de tiempo que no es claro y dependerá de los próximos resultados ante rivales supuestamente accesibles como West Ham, Sunderland y Leeds.

Así reaccionó Arne Slot

En rueda de prensa hubo un ambiente tenso con preguntas directas sobre las decisiones de Slot y el nivel de varios jugadores que son fundamentales para el rendimiento del equipo.

“Lo malo del resultado es difícil de medir, pero fue pésimo, por supuesto. Jugar en casa y perder 3-0, sin importar a qué equipo te enfrentes, es, por supuesto, un resultado pésimo. Inesperado si nos fijamos en la primera media hora del partido, porque, en mi opinión, empezamos bien”, analizó el estratega neerlandés.

La tarde se nubló después del gol de Murillo, que abrió la cuenta en el primer tiempo y puso las cosas cuesta arriba al conjunto local.

“Es mi responsabilidad. Si ganamos o perdemos, es mi responsabilidad. Pero lo que también veo es que el equipo y, por cierto, nuestra afición se quedan hasta el final, apoyando al equipo hasta el final y los jugadores siguen intentándolo hasta el final”, destacó Slot.