“Una pena”: Barcelona toma decisión oficial con Lamine Yamal, a horas del debut en Champions

Sin Lamine Yamal por una lesión que acarrea desde el parón internacional, Barcelona inicia su camino en la Champions League visitando al Newcastle en Inglaterra.

Este será el segundo encuentro que se pierda Lamine tras no estar disponible en el triunfo (6-0) del pasado domingo frente al Valencia. Ese día estuvo en la tribuna, visiblemente afectado por no poder ayudar a su equipo en el campo de juego.

Además de la joven promesa, siguen fuera del equipo los lesionados Gavi y Alejandro Balde, aparte del portero alemán Marc-André Ter Stegen.

En ese orden de ideas, la convocatoria del Barça quedó conformada por:

Porteros : Joan García, Wojciech Szczesny y Diego Kochen

: Joan García, Wojciech Szczesny y Diego Kochen Defensas : Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García y Jofre Torrents

: Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García y Jofre Torrents Mediocampistas : Pedri, Marc Casadó, Fermín López, Marc Bernal, Frenkie De Jong y Dani Olmo

: Pedri, Marc Casadó, Fermín López, Marc Bernal, Frenkie De Jong y Dani Olmo Delanteros: Ferrán Torres, Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández

✈️ The squad list for Newcastle! pic.twitter.com/md9rJVqXx7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2025

Se lamentan en Newcastle

Eddie Howe, técnico de Newcastle, se lamentó por la noticia de que Lamine Yamal no estará disponible para este partido por la fecha 1 de la fase liga.

“Para mí es una pena que no juegue. Estoy decepcionado de no poder verlo en su mejor versión y en el partido. Pero sea quien sea el que juegue, tienen mucha velocidad en las bandas y jugadores internacionales que nos pondrán a prueba de diferentes maneras”, analizó.

Howe elogió igualmente al técnico rival, Hansi Flick. “Tiene una visión clara de cómo quiere que jueguen sus equipos y admiro mucho cómo lo hacen. Ha tenido una carrera brillante y le tengo un gran respeto”, declaró.

La expectativa está por todos los cielos en Newcastle. “Es un partido histórico. En cuanto supimos que nos tocaba el Barcelona tuvo un aire mágico. Será un partido increíble de vivir. Estoy centrado en la preparación táctica y en asegurar que ofrecemos un buen rendimiento. Estoy realmente ilusionado por experimentar el ambiente, sé que será increíble”, agregó el DT.

Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona | Foto: AP

Barcelona quiere empezar con pie derecho

El sueño de Barcelona de recuperar el trono europeo debe empezar en casa de un Newcastle que, sin Alexander Isak, se han visto obligados a replantear su proyecto pero que llegan con ilusión y ambición a la que es su segunda participación en la era moderna de esta Champions.

Hace dos temporadas participaron y no pasaron de la extinta fase de grupos.

En el pasado, un recordado ‘hat-trick’ de Faustino Asprilla le dio al Newcastle una victoria por 3-2 ante el Barça, en el estreno de la Champions League 1997/98.

Ha pasado mucho desde entonces y el Barça ganó los siguientes tres duelos entre ambos: 1-0 en la quinta jornada de esa fase de grupos del 97 y por 3-1 en casa y 0-2 en Newcastle en la fase de grupos de la temporada 2002/03.

Desde entonces no han existido más cruces entre urracas y culés.

Newcastle viene de ganar en Premier League contra Wolverhampton (1-0), mientras que Barcelona goleó al Valencia (6-0) en la liga española.