Esto dice la prensa mundial de Real Madrid y su controvertido penal para ganar en Champions League

En esta oportunidad el afectado fue Olympique de Marsella, club que se fue con las manos vacías de su visita al Santiago Bernabéu.

Una de las acciones que perjudicó al cuadro galo fue la polémica mano de penal que derivó en el segundo gol de Kylian Mbappé.

Mbappé guía al Real Madrid en su estreno de Champions League. | Foto: AFP

Irfan Peljto decidió pitar una infracción de parte del defensa del Marsella, pero para la prensa mundial mucho hay que decir de la determinación por parte del bosnio.

Diario Marca, por ejemplo, tituló: “los penaltis no eran una broma y dicen muchas cosas...”.

En ese mismo medio de comunicación, mientras realizaban la transmisión en vivo del juego, el analista arbitral Alfonso Pérez Burrull sentenció: “Es una acción natural, el brazo no busca el balón”.

Por el penal que le cobraron al Real Madrid en el partido ante el Olympique de Marsella por la UEFA Champions League. Es la mano de apoyo y le cobran penal igual, se tiene que quitar los brazos entonces, son unos ladrones hijos de re mil putas.

pic.twitter.com/Ybf8LdwY6O — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 16, 2025

Sport fue otro de los portales en el mundo que dio su veredicto de la acción: “No hay victoria del Madrid sin polémica”.

Cristóbal Soria, uno de los comunicadores más acerrimos en contra de los blancos, apuntó a que: “esto hace mucho daño a la institución del Real Madrid”.

‘Así, así gana el Madrid’

Real Madrid venció este martes por 2-1 al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions 2025-26, gracias a un doblete de Kylian Mbappé, ambos tantos de penalti, para consumar la primera remontada europea del curso y salvar el estreno madridista en la competición continental, en un duelo en el que Dani Carvajal fue expulsado por una agresión sobre el portero rival Gerónimo Rulli y Alexander-Arnold se fue lesionado.

El conjunto de Xabi Alonso, con Vinícius suplente otra vez, sumó sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones, aunque tuvo que sudar para lograrlo. Fueron dos penaltis, uno en cada parte, los que decidieron un partido en el que Timothy Weah silenció con el rápido 0-1 a un Bernabéu voluntarioso y entregado. Pero Mbappé no falló desde los 11 metros en los dos lanzamientos para evitar el primer susto europeo de la temporada.

Real Madrid hiló en la fecha 1 su primer triunfo en Champions League. | Foto: AFP

Después de varios minutos grises de los blancos, el Marsella aprovechó un fallo en la salida del balón madridista para hacer el 1-0, obra de Weah asistido por un veloz y lúcido Greenwood. El Bernabéu se convirtió unos minutos en el Vélodrome.

Pero tan pronto como pusieron la primera piedra de la machada, Geoffrey Kondogbia se encargó de mandar a su equipo a la casilla de salida cometiendo penalti claro sobre Rodrygo Goes. Era la cuarta falta del mediocentro en menos de media hora. Mbappé no falló.

Real Madrid siguió apretando la portería de Rulli, protagonista en la recta final, por recibir una agresión de Carvajal antes de un córner, una acción que el colegiado sancionó con expulsión. El conjunto merengue tenía 20 minutos con un hombre menos para consumar la remontada.

Y tuvo que llegar también de penalti, esta vez por mano de Belardi tras una combinación de tacón entre Tchouaméni, Mbappé y Vinícius. El número 10 galo volvió a anotar para celebrar su doblete personal y el 2-1.