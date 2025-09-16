Suscribirse

Deportes

Esto dice la prensa mundial de Real Madrid y su controvertido penal para ganar en Champions League

Polémica total se generó tras la infracción a favor del cuadro blanco que se pitó en la fecha 1 de la liguilla.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 10:08 p. m.
Momento de la polémica del penal en el Santiago Bernabéu.
Momento de la polémica del penal en el Santiago Bernabéu. | Foto: UEFA via Getty Images

Una vez más Real Madrid ganó con polémica en la Champions League.

En esta oportunidad el afectado fue Olympique de Marsella, club que se fue con las manos vacías de su visita al Santiago Bernabéu.

Una de las acciones que perjudicó al cuadro galo fue la polémica mano de penal que derivó en el segundo gol de Kylian Mbappé.

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo desde el punto de penalti durante el partido de la primera jornada de la primera ronda de la UEFA Champions League entre el Real Madrid CF y el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Thomas COEX / AFP)
Mbappé guía al Real Madrid en su estreno de Champions League. | Foto: AFP

Irfan Peljto decidió pitar una infracción de parte del defensa del Marsella, pero para la prensa mundial mucho hay que decir de la determinación por parte del bosnio.

Diario Marca, por ejemplo, tituló: “los penaltis no eran una broma y dicen muchas cosas...”.

En ese mismo medio de comunicación, mientras realizaban la transmisión en vivo del juego, el analista arbitral Alfonso Pérez Burrull sentenció: “Es una acción natural, el brazo no busca el balón”.

Contexto: Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League tras el inicio de la primera fecha

Sport fue otro de los portales en el mundo que dio su veredicto de la acción: “No hay victoria del Madrid sin polémica”.

Cristóbal Soria, uno de los comunicadores más acerrimos en contra de los blancos, apuntó a que: “esto hace mucho daño a la institución del Real Madrid”.

‘Así, así gana el Madrid’

Real Madrid venció este martes por 2-1 al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions 2025-26, gracias a un doblete de Kylian Mbappé, ambos tantos de penalti, para consumar la primera remontada europea del curso y salvar el estreno madridista en la competición continental, en un duelo en el que Dani Carvajal fue expulsado por una agresión sobre el portero rival Gerónimo Rulli y Alexander-Arnold se fue lesionado.

El conjunto de Xabi Alonso, con Vinícius suplente otra vez, sumó sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones, aunque tuvo que sudar para lograrlo. Fueron dos penaltis, uno en cada parte, los que decidieron un partido en el que Timothy Weah silenció con el rápido 0-1 a un Bernabéu voluntarioso y entregado. Pero Mbappé no falló desde los 11 metros en los dos lanzamientos para evitar el primer susto europeo de la temporada.

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra con sus compañeros el segundo gol de su equipo desde el punto de penalti durante el partido de la primera jornada de la primera ronda de la UEFA Champions League entre el Real Madrid CF y el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 16 de septiembre de 2025. (Foto de Thomas COEX / AFP)
Real Madrid hiló en la fecha 1 su primer triunfo en Champions League. | Foto: AFP

Después de varios minutos grises de los blancos, el Marsella aprovechó un fallo en la salida del balón madridista para hacer el 1-0, obra de Weah asistido por un veloz y lúcido Greenwood. El Bernabéu se convirtió unos minutos en el Vélodrome.

Pero tan pronto como pusieron la primera piedra de la machada, Geoffrey Kondogbia se encargó de mandar a su equipo a la casilla de salida cometiendo penalti claro sobre Rodrygo Goes. Era la cuarta falta del mediocentro en menos de media hora. Mbappé no falló.

Contexto: Inteligencia artificial dio veredicto sobre la Champions League: predijo quién será campeón

Real Madrid siguió apretando la portería de Rulli, protagonista en la recta final, por recibir una agresión de Carvajal antes de un córner, una acción que el colegiado sancionó con expulsión. El conjunto merengue tenía 20 minutos con un hombre menos para consumar la remontada.

Y tuvo que llegar también de penalti, esta vez por mano de Belardi tras una combinación de tacón entre Tchouaméni, Mbappé y Vinícius. El número 10 galo volvió a anotar para celebrar su doblete personal y el 2-1.

*Con información de EuropaPress.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Con cifras en la mano, Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca: “A las bajezas, altura”

2. Richard Ríos pudo cambiar la historia del Benfica vs. Qarabag: video de la jugada perdida

3. Precandidato aconsejó a Petro “no trinar desaforadamente”, pero el presidente respondió. Este fue el mensaje

4. EE. UU. prepara un ejército migratorio: ICE planea duplicar sus agentes tras avalancha de solicitudes

5. “Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes”, aseguró precandidato del petrismo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Champions LeagueReal MadridOlympique de MarsellaPolémicaspenalesprensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.