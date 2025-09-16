La polémica que definió el Real Madrid vs. Olympique de Marsella por Champions: penal levanta dudas

Desde el pasado 16 de abril, el Santiago Bernabéu no presenciaba un partido por Champions League. Este martes, 16 de septiembre, el teatro de la castellana acogió el juego entre Real Madrid y Olympique de Marsella, por la primera fecha de la fase de liga de la competencia continental (2024-2025).

Fue triunfo del Real Madrid por 2-1, aunque con polémica a bordo. Corrían los 81′ de partido, todo iba 1-1, y a la casa blanca le pitaron un penal a favor, tras una mano de Facundo Medina en el área del Marsella.

En redes saltaron, pues aunque sí le pegó en la mano, muchos mostraron su sorpresa por la determinación del árbitro, Irfan Peljto, ya que se trató de una jugada confusa.

ESTA ES LA MANO DE FACU MEDINA, por la que cobraron PENAL para Real Madrid, que Mbappé cambió por gol.



El penal que le acaban de obsequiar al Real Madrid. 🤣🤣🤣 Una indecencia — Eduardo Rodríguez Arias (@Eduardo_ra99) September 16, 2025

Mbappé se paró frente al balón, convirtió el penal en gol y le dio los primeros tres puntos al Madrid en esta nueva edición de la Champions, con Xabi Alonso a bordo.

Respecto a los goles previos, fue el Marsella quien abrió el marcador, a los 22′, gracias a un tanto de Timothy Weah. El atacante dejó en silencio al Bernabéu y parecía que el equipo francés se podía imponer en su visita a España.

Pero solo pasaron seis minutos para que los merengues movieran nuevamente la pizarra. A los 28′, Mbappé puso el 1-1 parcial, también de penal, y la escuadra de Alonso se iba con esperanza de remontada al descanso.

No solo el marcador final fue noticia en el partido. Trent Alexander-Arnold, lateral derecho y una de las grandes incorporaciones del Madrid para esta temporada, se fue lesionado a los 5′ del primer tiempo y le dio paso a Dani Carvajal. Se esperan noticias sobre la evolución del jugador inglés.

Sin embargo, Carvajal llenó de sufrimiento al Madrid sobre los 72′. Se fue expulsado tras un cabezazo al arquero del Marsella, Gerónimo Rulli, y dejó con 10 a su equipo.

Para fortuna de los blancos, pudieron hacer frente, con uno menos en cancha, y se llevaron los primeros tres puntos en el torneo.

Real Madrid vs. Marsella: apasionante partido en la capital española. | Foto: AP

Datos generales del partido Real Madrid vs. Olympique de Marsella

Marcador final : Real Madrid 1 - 1 Olympique de Marsella

: Real Madrid 1 - 1 Olympique de Marsella Fecha : 16 de septiembre de 2025 (jornada 1, fase de liga, Champions League)

: 16 de septiembre de 2025 (jornada 1, fase de liga, Champions League) Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Árbitro central : Irfan Peljto

: Irfan Peljto Alineaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler, Rodrygo; Mbappé. DT: Xabi Alonso.