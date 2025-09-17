José Mourinho rompe el silencio: esto dijo sobre su llegada al Benfica de Richard Ríos

José Mourinho no es ajeno a las versiones que lo ubican como nuevo técnico del Benfica. El estratega portugués se quedó sin trabajo tras su salida del Fenerbahce, sin embargo, aterrizaría directo en un club histórico de Europa.

A Bola recogió las declaraciones de Mourinho en su regreso a Portugal y le preguntó directamente si el viaje tiene que ver con la posibilidad de volver a las águilas.

“Antes de subir al avión, me preguntaron si me interesaría y dije que sí, que me interesaría. El Benfica me lo preguntó oficialmente", apuntó el Special One.

Mourinho es el primer candidato de la dirigencia para revertir las críticas, luego de la dolorosa derrota en el debut por Champions frente al Qarabag (2-3).

Todavía no está firmado, pero hay buenas sensaciones de parte y parte. “Dije que estaba en el extranjero y que, al volver a Portugal, estaría encantado de hablar con la gente”, completó el entrenador de 62 años.

José Mourinho: "Quem é o treinador que diz que não ao Benfica? Eu não." pic.twitter.com/9PpnM9Z4Ke — B24 (@B24PT) September 17, 2025

Fichaje inminente para el banquillo

Con su tono serio y despreocupado, Mourinho lució una bufanda de Benfica que le colgaron al cuello y dejó la sensación que su fichaje es inminente.

“Cuando me enfrenté a la posibilidad de entrenar al Benfica, no lo pensé dos veces: me interesa”, insistió.

Mou fue técnico de las águilas en el arranque de su carrera como entrenador, por allá en los años 2000, cuando era prácticamente un desconocido para el mundo del fútbol.

Luego de esa experiencia se fue al Leiria y más tarde tomó las riendas del máximo rival, Oporto, al que sacó campeón de la Champions League en la temporada 2003/04.

Mourinho lamentó que este regreso se de como consecuencia de la destitución de Bruno Lage, quien fue señalado con fuertes críticas por el desempeño del equipo.

De Fenerbahce a Benfica

“Tiene que hacer lo que todos hacemos: llorar. No creo que haya entrenador que no se vaya frustrado y pensando que las cosas podrían haber sido diferentes. Lo miro con inmenso respeto y solidaridad, porque pasé por lo mismo. Y no hace mucho. Lo que dije de él hace mes y medio, lo repito: es un gran entrenador que tenía un grupo de jugadores importantes a los que felicité“, apuntó.

Mourinho fue destituido de Fenerbahce luego de perder contra Benfica en los playoffs de clasificación a Champions. Esa derrota fue justamente ante el entrenador que ahora reemplazará en el banquillo local del Estadio Da Luz.

“Dejé mi anterior club hace tres o cuatro semanas. No pensaba dejar de entrenar hasta el final de la temporada; no es mi naturaleza. Quería entrenar. Me dije a mí mismo que tendría que encontrar mi equilibrio emocional porque no quería decir que sí a un club que no me convenía, solo por ser un adicto al trabajo. En este caso, cuando me plantearon la posibilidad de entrenar al Benfica, no lo pensé dos veces”, completó.