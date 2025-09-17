Deportes
Dan detalles del contrato que tendría José Mourinho en el Benfica de Richard Ríos: revuelo en Portugal
¿En qué le conviene a Richard Ríos la llegada de José Mourinho a Benfica? Este sería el tiempo de contrato de ‘special one’.
Restarían tan solo horas para que Benfica anuncie la llegada oficial de José Mourinho como su entrenador. El portugués volvería a su país de origen, donde ya dirigió al Porto, y se encontraría con el colombiano Richard Ríos.
De hecho, dieron detalles del contrato que tendría José Mourinho en su llegada a Benfica. Fue el periodista Fabrizio Romano, en la tarde de este miércoles 17 de septiembre, por medio de su cuenta de X, el que los reveló.
Lo más importante es que el contrato de José en Benfica sería por dos años, es decir, hasta junio de 2027. El acuerdo sería oficial en tan solo un par de horas, para que se ponga al mando lo antes posible.
“José Mourinho al Benfica. Acuerdo verbal hasta junio de 2027. Mourinho ha aceptado la propuesta y los pasos formales se darán en las próximas 24 horas. Contrato de dos años listo para el Special One como entrenador del Benfica".
Así las cosas, Richard Ríos tendría durante dos temporadas a José Mourinho como su entrenador en Benfica. Eso tendría que estar acompañado de resultados, por parte de un equipo que quiere brillar en su país pero también en Europa.
Ríos tiene contrato en Benfica hasta junio de 2030. Llegó recién en el verano de este 2025, tras un brillante paso en Palmeiras de Brasil. Hasta el momento, su exentrenador, Bruno Lage, lo tenía en todos los planes. ¿Seguirá teniendo ruedo Richard en el elenco portugués?
En Portugal hay revuelo por la casi inminente llegada de José Mourinho a Benfica. Cabe recordar que the special one tiene una historia dorada en Porto, fuerte rival de las águilas. Allí consiguió todo a nivel local, además de la histórica Champions.
“Para Rui Costa (presidente de Benfica), el nombre de José Mourinho también es un salvavidas. El presidente del Benfica empezó la temporada debilitado, pero sus recientes actuaciones —en los dos últimos partidos, incluyendo los resultados— ponen en grave peligro su permanencia en el cargo, sobre todo porque las encuestas ya apuntan a João Noronha Lopes", cuenta CNN Portugal, el primero en anticipar la llegada de Mou a Benfica.
A Mourinho lo dejó sin trabajo el propio Benfica. Fue el pasado 27 de agosto, cuando el estratega aún dirigía a Fenerbahçe de Turquía, club donde se desempeña a préstamo el colombiano Jhon Durán.
Benfica eliminó a Fenerbahçe en los playoffs de Champions, por eso es que el elenco portugués se quedó con el lugar en la fase de liga. Sin embargo, su debut en el torneo europeo fue bastante negativo, cayendo en casa contra Qarabag.