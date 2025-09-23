Prensa de Portugal baja de la nube a Richard Ríos: ácida crítica por lo que hizo en Benfica

En el partido de este martes, 23 de septiembre, Richard Ríos fue titular con Benfica recibiendo a Río Ave en el Estadio da Luz. El colombiano jugó 90′, hasta que su técnico, José Mourinho, decidió sacarlo para darle ingreso por Henrique Araújo.

El marcador final dejó un 1-1, pero Ríos es blanco de críticas en Portugal. Sobre los 71′, cuando todo iba 0-0, Richard se perdió un gol debajo del arco. Ni él, ni sus compañeros, y mucho menos el staff técnico, podía creer el blooper.

Benfica, Jogada, R. Rios, 72m



Que perdida! Excelente o cruzamento de Lukébakio na direita, Miszta não se faz à bola e Richard Ríos, com tudo para fazer o golo ao segundo poste, não consegue o remate#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA1 #SLBRAFC #SLB #RAFC pic.twitter.com/wltPb45zRs — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) September 23, 2025

Pero no fue el único hecho por el que Ríos es blanco de polémica. La prensa en Portugal cuestionó su accionar en la mitad de la cancha, tanto en la zona defensiva como en varias asociaciones con sus compañeros.

Fue el medio A Bola el que calificó la actuación de Richard Ríos. Le puso un tajante 4. Los más altos en Benfica obtuvieron calificación de 6, aunque con el colombiano se despacharon por su actuación.

“Mucha amplitud defensiva y agresividad, salvo por el gol del Rio Ave. También mostró poca capacidad para desarrollar el equipo cuando tenía el balón en los pies. Demasiados pases errados, un disparo desviado por encima del larguero y un milisegundo de retraso para marcar en el segundo palo en el minuto 72″, fue la explicación del medio referenciado.

Mazazo de la prensa portuguesa a Richard Ríos. | Foto: Getty Images

Los dos más altos, en puntaje, fueron Antonio Silva y Otamendi. Respecto al argentino, lanzaron: “Inflexible, bloqueando el ataque del Rio Ave y siempre impulsando al equipo al ataque. En el minuto 60, generó una ocasión de gol del Benfica , pero fue anulada por una falta del central argentino”.

Fue el segundo partido oficial de Mourinho al mando de Benfica en su segunda etapa. Su debut tuvo desarrollo el pasado 20 de septiembre, visitando a AVS, con victoria por goleada por 3-0. Las águilas viven un nuevo proceso bajo el mando de The Special One.

Richard Ríos lleva dos titularidades consecutivas con Mourinho. Ahora bien, el colombiano debería tener más actuaciones destacadas para que su entrenador lo siga teniendo en cuenta como uno de los inicialistas en el terreno de juego.

Hasta el momento, José Mourinho confía en Richard Ríos y lo alinea en Benfica. | Foto: Getty Images

El próximo partido pinta como posible revancha, a nivel personal, para Richard Ríos. Será este viernes, 26 de septiembre, cuando reciban en casa a Gil Vicente. Esto antes de viajar a Inglaterra para visitar a Chelsea por Champions.