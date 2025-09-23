Suscribirse

Deportes

Prensa de Portugal baja de la nube a Richard Ríos: ácida crítica por lo que hizo en Benfica

Lo calificaron y recalcaron su regular actuación en el último partido de liga.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 2:41 a. m.
Richard Ríos en el Benfica vs. Río Ave por Liga de Portugal.
Richard Ríos en el Benfica vs. Río Ave por Liga de Portugal. | Foto: Getty Images

En el partido de este martes, 23 de septiembre, Richard Ríos fue titular con Benfica recibiendo a Río Ave en el Estadio da Luz. El colombiano jugó 90′, hasta que su técnico, José Mourinho, decidió sacarlo para darle ingreso por Henrique Araújo.

El marcador final dejó un 1-1, pero Ríos es blanco de críticas en Portugal. Sobre los 71′, cuando todo iba 0-0, Richard se perdió un gol debajo del arco. Ni él, ni sus compañeros, y mucho menos el staff técnico, podía creer el blooper.

Pero no fue el único hecho por el que Ríos es blanco de polémica. La prensa en Portugal cuestionó su accionar en la mitad de la cancha, tanto en la zona defensiva como en varias asociaciones con sus compañeros.

Fue el medio A Bola el que calificó la actuación de Richard Ríos. Le puso un tajante 4. Los más altos en Benfica obtuvieron calificación de 6, aunque con el colombiano se despacharon por su actuación.

“Mucha amplitud defensiva y agresividad, salvo por el gol del Rio Ave. También mostró poca capacidad para desarrollar el equipo cuando tenía el balón en los pies. Demasiados pases errados, un disparo desviado por encima del larguero y un milisegundo de retraso para marcar en el segundo palo en el minuto 72″, fue la explicación del medio referenciado.

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 12: Richard Rios of SL Benfica looks on during the Primeira Liga match between SL Benfica and CD Santa Clara at Estadio da Luz on September 12, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Valter Gouveia/Sports Press Photo/Getty Images)
Mazazo de la prensa portuguesa a Richard Ríos. | Foto: Getty Images
Contexto: Sale a la luz video de hace más de 10 años de Dayro Moreno y Richard Ríos: la vida los cruzaría más adelante

Los dos más altos, en puntaje, fueron Antonio Silva y Otamendi. Respecto al argentino, lanzaron: “Inflexible, bloqueando el ataque del Rio Ave y siempre impulsando al equipo al ataque. En el minuto 60, generó una ocasión de gol del Benfica , pero fue anulada por una falta del central argentino”.

Fue el segundo partido oficial de Mourinho al mando de Benfica en su segunda etapa. Su debut tuvo desarrollo el pasado 20 de septiembre, visitando a AVS, con victoria por goleada por 3-0. Las águilas viven un nuevo proceso bajo el mando de The Special One.

Richard Ríos lleva dos titularidades consecutivas con Mourinho. Ahora bien, el colombiano debería tener más actuaciones destacadas para que su entrenador lo siga teniendo en cuenta como uno de los inicialistas en el terreno de juego.

Richard Ríos y Mourinho, juntos, en Benfica de Portugal.
Hasta el momento, José Mourinho confía en Richard Ríos y lo alinea en Benfica. | Foto: Getty Images

El próximo partido pinta como posible revancha, a nivel personal, para Richard Ríos. Será este viernes, 26 de septiembre, cuando reciban en casa a Gil Vicente. Esto antes de viajar a Inglaterra para visitar a Chelsea por Champions.

Con el empate de este martes, Benfica queda en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la liga de Portugal. Ostenta 14 puntos y quedan a cuatro del líder: Porto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidenta de México desmiente a Gustavo Petro y asegura que “nunca fui miembro del M-19”

2. Revelan lesión en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “Sufrió una rotura fibrilar en los aductores”

3. Walter Mercado: números mágicos para el miércoles, 24 de septiembre; llegaría la fortuna

4. Pararon el Fluminense vs. Lanús en Sudamericana: videos de los incidentes en las tribunas

5. Extesorero de Apartadó confiesa, entre lágrimas, desfalco a esa Alcaldía; autoridades investigan malversación de $70 mil millones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Richard RíosBenficaJosé MourinhoPortugal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.