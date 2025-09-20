José Mourinho toma primera decisión clave sobre Richard Ríos en Benfica: es oficial

Tras la presentación de José Mourinho como nuevo entrenador de Benfica, llega el primer reto para The Special One al mando del equipo. Será este sábado, 20 de septiembre, visitando al AVS Futebol SAD.

De cara al juego, Mourinho tomó su primera decisión clave sobre Richard Ríos: el colombiano irá de titular, tal como lo venía haciendo desde su llegada a Portugal, siendo uno de los fichajes más sonados en ese país.

Así las cosas, parece que en los pocos entrenamientos que Mourinho ha tenido bajo su mando a Ríos, el volante ha logrado convencerlo para seguir siendo titular. Eso y que, seguramente, José irá haciendo modificaciones en el esquema según vayan pasando los partidos.

Richard Ríos, colombiano al servicio del Benfica de Portugal. | Foto: Getty Images

Benfica llega al partido como sexto en la tabla de posiciones, con 10 puntos de 12 posibles. Las águilas han jugado cuatro partidos hasta ahora, por lo que una seguidilla de triunfos lo colocarían en lo alto de la tabla de posiciones.

AVS Futebol SAD está en la penúltima casilla del acumulado. Luego de cinco juegos suma apenas un punto de 15 posibles, es decir que la prensa y los aficionados en Portugal divisan un debut tranquilo para Mourinho. ¿Lo podrá hacer el míster?

La directiva de Benfica busca nuevos aires con uno de los entrenadores más reconocidos en la historia reciente del fútbol. La caída en Champions por 3-2, anta Qrabag, puso fin a la estadía de Bruno Lage en el banco técnico del elenco portugués.

“Para algunos, tengo dos currículums: uno que duró cierto tiempo y otro que, para otros, representa una etapa menos afortunada de mi carrera”, dijo Mourinho, el día de su presentación, en declaraciones recogidas por As.

Y siguió: “Mi ‘desgracia’ es que en los últimos cinco años he jugado dos finales europeas. Pero no soy importante; estoy en una etapa en la que soy más altruista, menos egocéntrico y me centro en la alegría que puedo brindar a los demás”.

José Mourinho encara un nuevo reto profesional en su carrera. | Foto: Getty Images