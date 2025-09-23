Suscribirse

Mourinho se la aplica otra vez a Richard Ríos: decisión oficial en Benfica no tiene revés

Por segundo partido consecutivo con el luso, el volante de Selección Colombia celebró ser parte del once inicialista.

23 de septiembre de 2025, 6:39 p. m.
Mourinho y Richard Ríos se juntaron en Benfica
Mourinho y Richard Ríos se juntaron en Benfica | Foto: Getty Images

No importa el nombre del técnico, Richard Ríos le demuestra al que sea que debe ser titular, tal como ha pasado con José Mourinho en Benfica.

Este martes, por segundo juego consecutivo, el entrenador luso no dudó en poner al volante de Selección Colombia en el once inicialista que jugará ante Río Ave.

Una hora antes del juego se dio a conocer el equipo que será de la partida, y allí está el colombiano en la portada del XI titular.

Desde las 2:15 de la tarde rodará el balón en casa de los lisboetas, en juego válido por la fecha 1 (aplazado) de la Primera Liga de Portugal.

Ríos busca con los suyos no perderle la pisada a Porto y Sporting de Lisboa, quienes son los dos primeros en la tabla de posiciones.

Contexto: Sale a la luz video de hace más de 10 años de Dayro Moreno y Richard Ríos: la vida los cruzaría más adelante

Después de cinco duelos jugados, los de Mou, Ríos y compañía mantiene el invicto, pero dejaron en el camino dos puntos tras un empate en una fechas anterior.

De lograr el triunfo en casa, para Benfica sería importante, ya que superaría a Sporting del también cafetero, Luis Javier Suárez.

Continuidad asegurada para Ríos

El 26 de julio Richard Ríos disputó su primer partido con el Benfica, siendo titular en el amistoso contra Fenerbahçe y permaneciendo en cancha 65 minutos.

Desde entonces, en los 10 compromisos que había jugado con las ‘águilas’, se pudo mantener con su lugar como inicialista en todos.

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 12: Richard Rios of SL Benfica looks on during the Primeira Liga match between SL Benfica and CD Santa Clara at Estadio da Luz on September 12, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Valter Gouveia/Sports Press Photo/Getty Images)
Richard Ríos no afecta su continuidad con Benfica, a pesar de la llegada de Mourinho. | Foto: Getty Images

Ya sea en Supercopa, Liga o Champions, el mediocampista de Vegachí no ha dejado de figurar en el once, registrando entre 70 y 90 minutos por encuentro.

En el duelo pasado frente a Santa Clara se destacó como uno de los mejores, con una calificación superior a 7.0, misma valoración que consiguió ante Niza (Champions) y Sporting (Supercopa).

Ahora ha llegado la onceava titularidad de Ríos en Benfica, lo que hace hablar muy bien de su rápida adaptación al balompié europeo en su primera experiencia allí.

‘Mou’ no habla de Ríos, pero confía en él

Aunque pocos hayan sido las imágenes que hayan mostrado a Mourinho y Ríos juntos, en la interna de los rojos pareciese que la relación entre estos es la ideal.

En la previa del juego que se disputará este martes, el entrenador hizo un análisis de cómo ha sido su empalme con el equipo.

Richard Ríos empezó los entrenamientos bajo la órdenes de José Mourinho
Richard Ríos empezó los entrenamientos bajo la órdenes de José Mourinho | Foto: Capturas a video de YouTube (Treino Benfica Campus)

“Siento que los jugadores están adoptando mi forma de trabajar”, relató de sus primeros días de trabajo.

Adicional a esto, el extécnico de Real Madrid, Porto, entre otros clubes de renombre, cree que “el equipo está creciendo”.

‘Mou’ también prioriza que la manera de jugar de los suyos vuelva a enamorar a los aficionados.

Contexto: Benfica toma primera decisión con Richard Ríos, tras clasificar con Colombia al Mundial 2026: es oficial

“Si bien desde el punto de vista táctico el crecimiento tiene que ser gradual, tiene que ser progresivo, creo que, desde el punto de vista emocional, una conexión con la afición que la haga sentir como en casa, una afición que olvide que los dos últimos partidos en casa no terminaron bien y que vea al equipo con la misma positividad que yo”, apuntó ‘The special one’.

