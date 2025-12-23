Deportes

¿Luis Fernando Muriel jugando la Copa Sudamericana 2026? Reportan el equipo colombiano que le hizo oferta

Todo apunta a que Luis Fernando Muriel volvería al Fútbol Profesional Colombiano para 2026, y un equipo ya le habría hecho oferta.

Redacción Deportes
24 de diciembre de 2025, 2:35 a. m.
Luis Fernando Muriel podría jugar la Copa Sudamericana 2026
Luis Fernando Muriel podría jugar la Copa Sudamericana 2026

Luis Fernando Muriel, el delantero colombiano de 34 años, vuelve a ser noticia en el mercado de pases del Fútbol Profesional Colombiano. Este martes, 23 de diciembre de 2025, revelaron que Atlético Nacional ya le hizo una oferta al jugador.

Eso quiere decir que si el negocio se concreta, Luis Fernando Muriel podría jugar la Copa Sudamericana 2026 con Atlético Nacional. El verde de Antioquia jugará la fase previa del torneo contra Millonarios, y quien gane ingresará a fase de grupos.

Afirman que Atlético Nacional ya le hizo una oferta a Luis Fernando Muriel para 2026.
Afirman que Atlético Nacional ya le hizo una oferta a Luis Fernando Muriel para 2026.

“Atlético Nacional ya le hizo oferta a Luis Fernando Muriel”

Quien dio la información fue el periodista Juan Salvador en el espacio Habla Deportes. Allí, dio detalles de lo que sería la propuesta de Atlético Nacional a Luis Fernando Muriel, lo que se trataría de un fichaje top para el FPC.

“¿Les digo quién está en la puja por Muriel? Es Atlético Nacional. Es más, cuando pregunté lo de Rivera me contestaron con lo de Muriel, y me dijeron que ya recibió oferta y todo. O sea que Orlando está buscando hacer un préstamo a algún equipo y que tenga una opción de compra. Esto es de una nota que salió en The New York Times”, dijo el periodista referenciado.

Luis Fernando Muriel juega para el Orlando City de la MLS. Allí, llegó en febrero de 2024, luego de una larga travesía por países de Europa, como España e Italia. Parece que el elenco estadounidense estaría buscando no contar más con sus servicios.

Atlético Nacional buscaría armarse bien para la Copa Sudamericana 2026

Es cierto que Atlético Nacional no cumplió el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026, pero accedió a la fase previa de la Sudamericana, gracias a su campeonato en Copa BetPlay 2025 ante Medellín.

El problema radica en que si Nacional quiere entrar a la fase de grupos de la Sudamericana, deberá ganarle a Millonarios en fase previa. Dicho partido, a duelo único, se disputará el 4 de marzo de 2026, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La Copa Sudamericana es el único trofeo que le hace falta por ganar a Atlético Nacional en el continente. Ya tiene en sus vitrinas la Libertadores y la Recopa, siendo la otra mitad de la gloria algo esquivo para el elenco antioqueño.

Atlético Nacional quiere pelear la Copa Sudamericana 2026, pero antes deberá superar a Millonarios en fase previa.
Atlético Nacional quiere pelear la Copa Sudamericana 2026, pero antes deberá superar a Millonarios en fase previa.

Por eso, y en busca de ganar la Sudamericana 2026, Atlético Nacional se armaría con nombres importantes. Eso y que, además, suenan para dejar el club figuras como Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román. En caso de concretarse esas salidas, debería encontrarles reemplazo lo más pronto posible.

