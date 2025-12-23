Deportes

Figura de Atlético Nacional sigue los pasos de Marino Hinestroza: se iría al exterior y dejaría hueco

Se trata de uno de los jugadores destacados del verde que, de hecho, presta sus servicios a la Selección.

Redacción Deportes
24 de diciembre de 2025, 1:41 a. m.
Otra figura de Atlético Nacional, además de Marino Hinestroza, se iría al extranjero. Lo buscan desde el Club Nacional de Uruguay.
Otra figura de Atlético Nacional, además de Marino Hinestroza, se iría al extranjero. Lo buscan desde el Club Nacional de Uruguay.

Si los rumores de la prensa internacional son ciertos, Atlético Nacional sufriría varias salidas de cara al 2026. Ya viene sonando la posible baja de Marino Hinestroza, que llegaría a Boca Juniors, y ahora otra figura miraría al fútbol extranjero.

Se trataría de Andrés Felipe Román, lateral derecho titular de Atlético Nacional y cuyas actuaciones le han permitido entrar en los convocados por Néstor Lorenzo a Selección Colombia. Parece que lo buscan desde el fútbol uruguayo.

Club Nacional de Fútbol, en Uruguay, se interesa en Andrés Román: lo reporta la prensa

En horas de la mañana de este martes, 23 de diciembre de 2025, el periodista Martín Charquero contó que el Club Nacional de Fútbol, en Uruguay, preguntó a Atlético Nacional por Andrés Felipe Román.

“Andrés Román está en la mira de Nacional. El lateral derecho de Atlético Nacional es analizado por el cuerpo técnico de Jadson Viera (técnico del Club Nacional)”, contó Charquero en una publicación en su cuenta de X.

Andrés Felipe Román, figura y titular con Atlético Nacional.
Andrés Felipe Román, figura y titular con Atlético Nacional.

Si se concreta, sería la primera vez que Andrés Felipe Román juegue en el extranjero. Cabe recordar que en 2021 estuvo cerca de llegar a Boca Juniors, pero no pasó los exámenes médicos y hasta estuvo en duda que pudiera seguir jugando. Afortunadamente, y luego de unos estudios, el club al que pertenecía por aquel entonces, Millonarios, informó que podía competir.

El contrato de Andrés Felipe Román con Atlético Nacional va hasta junio de 2026, y Transfermarkt reporta que su valor en el mercado es de 1 millón de euros.

¿Quién reemplazaría a Andrés Felipe Román si se va de Atlético Nacional?

Justo horas antes de que la prensa uruguaya desvelara el presunto interés del Club Nacional en Andrés Felipe Román, en Colombia también destaparon una supuesta primera propuesta del club verde a Santiago Arias, lateral derecho de la Selección Colombia.

Atlético Nacional le presentó una oferta formal a Santiago Arias (33). Si bien clasificar a Libertadores era una de las solicitudes, lo quieren intentar. Del lado del jugador confirman que si el lateral baja sus expectativas y el club sube los números, se puede hacer”, contó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X.

Así las cosas, Nacional ya se estaría moviendo en el mercado de cara a una posible salida de Andrés Felipe Román del equipo. Esa y la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors, aún por confirmar, serían dos posiciones reforzar de cara al 2026.

