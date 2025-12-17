Marino Hinestroza se aleja de Nacional: negocio con un gigante por 6 millones de dólares, ultiman detalles

En 2026, el fútbol colombiano y Atlético Nacional ya no verán a Marino Hinestroza vestido de verde. Los últimos informes, desde territorio internacional, ponen al extremo en un gigante del continente, como Boca Juniors.

Sí, al parecer, lo que parecía ser solo un rumor de los últimos días terminó por convertirse como tal en una oferta formal del equipo en cabeza de Juan Román Riquelme, dirigente de los xeneizes.

Juan Roman Riquelme, presidente de Boca Juniors Foto: Getty Images

Estos ya habían merodeado tiempo atrás al extremo, que ya cuenta con pasos en la Selección Colombia. No obstante, para esa oportunidad, las cosas no terminaron por llegar a buen puerto.

Esta vez, a la carga se habría lanzado nuevamente Boca, que ya tendría todo a escasos detalles para sacar a Marino de Nacional y sumarlo de cara a 2026.

César Luis Merlo, periodista especializado en el tema de fichajes en Sudamérica, es uno de los que ha dado a conocer la información: “Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional”. De acuerdo con lo dicho por este, en el onceno de Buenos Aires están esperanzados en contar con el habilidoso atacante: “Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo”.

Otro que también hizo mención del trato fue Germán García Grova, también conocedor en profundidad de las negociaciones, y más si son de clubes de Argentina.

Este no solo dio los detalles ya conocidos, sino que también puntualizó sobre el valor que le entraría a las arcas del conjunto de Medellín por la venta del extremo de 23 años.

“Boca aceleró por Marino Hinestroza. Le ofertó a Atlético Nacional para comprar al extremo colombiano una cifra de monto fijo + bonos que oscila los US$6M”, reveló.

Y para confirmar la veracidad de todo, Grova apuntó a que “está cerca de ser el primer refuerzo de Ubeda (DT de Boca Juniors)”.

Boca Juniors hoy día no cuenta con un colombiano en su plantel. Foto: Getty Images

Despedida de Hinestroza, ¿con título?

En la noche de este miércoles se podría ver por última vez a Marino Hinestroza en Atlético Nacional, en medio de lo que será la final de Copa BetPlay ante Independiente Medellín.

De momento, la llave permanece igualada, con un resultado de 0-0 luego del juego de ida jugado el pasado fin de semana. Este 17 de diciembre, el local será el poderoso, que espera no defraudar ante su gente.

Para Marino, sería un partido especial, pues se trataría de sus últimos 90 minutos con el club con el que saltó al estrellato y, si ganan, la posibilidad de irse por la puerta grande ante una afición que le ha tomado cariño.