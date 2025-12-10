Es titular en Atlético Nacional y Boca Juniors “lo tiene en carpeta” para ficharlo en 2026

A Atlético Nacional solo le queda jugar la final de la Copa BetPlay 2025, contra Medellín, para despedir el año y pensar en el 2026. Eso implica altas y bajas, y una de las salidas podría ser la de Marino Hinestroza, a quien Boca Juniors buscaría fichar de cara a la siguiente temporada.

Cabe recordar que los rumores de la prensa ya habían vinculado a Marino Hinestroza con Boca Juniors, tanto en 2024 como a mediados de este 2025. Sin embargo, el negocio no se dio por aquel entonces y ahora podría concretarse.

Marino Hinestroza es habitual titular en Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

“Boca Juniors va a buscar a Marino Hinestroza”

La información la reveló el periodista Daniel Pérez en el espacio SinBoleta, este miércoles 10 de diciembre de 2025. Contó que la oferta de Boca por Marino se daría en los próximos días, afirmando que es una de las opciones que maneja el xeneize para 2026.

“La noticia es que en las próximas horas debería estar llegando a Medellín una oferta importante por el señor Marino Hinestroza. Esa no es la noticia, porque todos sabemos que Marino Hinestroza tiene salida, 23 años, mercado y todo. La noticia es qué equipo haría esa oferta, y les puedo contar que en las próximas horas debería estar llegando una oferta, por Marino Hinestroza, de parte del club Atlético Boca Juniors”, arrancó afirmando Pérez en el espacio referenciado.

Y aclaró: “Boca va a buscar a Marino Hinestroza. Es un pedido, ya lo han venido evaluando, de hecho hace un año lo estuvieron mirando. Hace un año no hicieron la oferta, a mitad de año tampoco. Ya lo están preparando porque tienen dos jugadores en carpeta para ese puesto, y uno es Marino Hinestroza”.

#BOMBA 💣



"Marino Hineztroza podría ser jugador de Boca Juniors, El club argentino alista oferta por el colombiano" @dperezdeportes en 🎟️ #SinBoleta



🔴 En vivo acá: https://t.co/uvVW62hLPo pic.twitter.com/KKk2C35rmv — SinBoleta 🎟 (@SinBoleta_) December 10, 2025

¿Quién es Marino Hinestroza, el joven jugador que busca Boca Juniors?

Marino Hinestroza es un futbolista de 23 años que se desempeña principalmente como atacante por derecha. No solo ha jugado en Atlético Nacional, sino que también ha prestado sus servicios a equipos como Columbus Crew (MLS) y Pachuca (México). Además, es llamado a Selección Colombia.

El valor en el mercado de Marino Hinestroza, según reporta Transfermarkt, web especializada en los valores del mundo fútbol, es de 4.8 millones de euros. Eso quiere decir que si Boca Juniors lo quiere comprar, deberá desembolsar una cantidad de dinero igual o similar a Nacional.

Marino Hinestroza jugando junto a Richard Ríos en la Selección Colombia. | Foto: Getty Images