Suscribirse

Deportes

Es titular en Atlético Nacional y Boca Juniors “lo tiene en carpeta” para ficharlo en 2026

Se trata de una de las joyas al servicio del verde de Antioquia, que además es llamado por Néstor Lorenzo a Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
10 de diciembre de 2025, 11:21 p. m.
Boca Juniors buscaría fichar a un titular de Atlético Nacional para 2026.
Boca Juniors buscaría fichar a un titular de Atlético Nacional para 2026. | Foto: Colprensa - David Jaramillo y escudo oficial Boca Juniors.

A Atlético Nacional solo le queda jugar la final de la Copa BetPlay 2025, contra Medellín, para despedir el año y pensar en el 2026. Eso implica altas y bajas, y una de las salidas podría ser la de Marino Hinestroza, a quien Boca Juniors buscaría fichar de cara a la siguiente temporada.

Cabe recordar que los rumores de la prensa ya habían vinculado a Marino Hinestroza con Boca Juniors, tanto en 2024 como a mediados de este 2025. Sin embargo, el negocio no se dio por aquel entonces y ahora podría concretarse.

Marino Hinestroza es habitual titular en Atlético Nacional.
Marino Hinestroza es habitual titular en Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

“Boca Juniors va a buscar a Marino Hinestroza”

La información la reveló el periodista Daniel Pérez en el espacio SinBoleta, este miércoles 10 de diciembre de 2025. Contó que la oferta de Boca por Marino se daría en los próximos días, afirmando que es una de las opciones que maneja el xeneize para 2026.

“La noticia es que en las próximas horas debería estar llegando a Medellín una oferta importante por el señor Marino Hinestroza. Esa no es la noticia, porque todos sabemos que Marino Hinestroza tiene salida, 23 años, mercado y todo. La noticia es qué equipo haría esa oferta, y les puedo contar que en las próximas horas debería estar llegando una oferta, por Marino Hinestroza, de parte del club Atlético Boca Juniors”, arrancó afirmando Pérez en el espacio referenciado.

Y aclaró: “Boca va a buscar a Marino Hinestroza. Es un pedido, ya lo han venido evaluando, de hecho hace un año lo estuvieron mirando. Hace un año no hicieron la oferta, a mitad de año tampoco. Ya lo están preparando porque tienen dos jugadores en carpeta para ese puesto, y uno es Marino Hinestroza”.

¿Quién es Marino Hinestroza, el joven jugador que busca Boca Juniors?

Marino Hinestroza es un futbolista de 23 años que se desempeña principalmente como atacante por derecha. No solo ha jugado en Atlético Nacional, sino que también ha prestado sus servicios a equipos como Columbus Crew (MLS) y Pachuca (México). Además, es llamado a Selección Colombia.

El valor en el mercado de Marino Hinestroza, según reporta Transfermarkt, web especializada en los valores del mundo fútbol, es de 4.8 millones de euros. Eso quiere decir que si Boca Juniors lo quiere comprar, deberá desembolsar una cantidad de dinero igual o similar a Nacional.

Marino Hinestroza jugando junto a Richard Ríos en la Selección Colombia.
Marino Hinestroza jugando junto a Richard Ríos en la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Hinestroza tiene contrato con Nacional hasta diciembre de 2027. También cabe aclarar que Columbus Crew, su club inmediatamente anterior, tiene un porcentaje de participación sobre Marino. Eso quiere decir que en caso de venta no solo Nacional gana, también se ve beneficiado el cuadro de Estados Unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lionel Messi jugará contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot: hora y fecha confirmadas

2. Es titular en Atlético Nacional y Boca Juniors “lo tiene en carpeta” para ficharlo en 2026

3. “54 menores han muerto en bombardeos durante el gobierno”: Katherine Miranda muestra preocupantes cifras en moción de censura

4. Estas son las selecciones más valiosas del Mundial 2026

5. Manuela Gómez le tiró pulla a Yina Calderón tras confirmarse su participación en ‘La casa de los famosos 3′: “No me importa ni me interesa”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marino HinestrozaAtlético NacionalBoca Juniors

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.