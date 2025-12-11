Boca Juniors dobla su apuesta por el fichaje de Marino Hinestroza, seis meses después de haberlo descartado por el precio multimillonario que pedían en Atlético Nacional.

El conjunto xeneize consiguió su clasificación a la Copa Libertadores de 2026 y quiere dar un golpe en el mercado de fichajes.

Marino sería el refuerzo ideal por su capacidad de desequilibrio en la banda y lo que mostró en el certamen internacional a comienzos del año pasado.

Aunque no atraviesa por su mejor momento en lo individual, el extremo vallecaucano ha despertado el interés en el exterior y, sumado a eso, está en el radar de Néstor Lorenzo como posible convocado para el Mundial 2026.

Pasar a Boca Juniors sería un gran paso para Marino en su deseo de disputar la Copa del Mundo con la camiseta de la Tricolor.

Marino Hinestroza, atacante de Atlético Nacional | Foto: Lina Gasca

Marcelo Delgado admitió el interés

Hasta ahora todo era información de la prensa argentina, sin embargo, un directivo de Boca admitió que tienen en carpeta a Marino Hinestroza y que van a evaluar una posible oferta para ficharlo en el mes de enero.

Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol, mencionó al vallecaucano con nombre propio y confesó que le ha estado siguiendo la pista.

“He visto videos del jugador, es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos”, declaró en Radio La Red.

Marino tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027 y su salida solo se dará a cambio de una fuerte suma de dinero. Su pase se estima sobre unos 4.6 millones de euros, siendo el jugador más valioso de la Liga BetPlay.

🚨🟢“He visto videos de Marino Hinestroza, es un jugador interesante, rápido, hábil”



🎙️Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, sobre el jugador de Nacional



📹Vía: @radiolared



📻🔥#ElVbarCaracol con novedades de bolsa de jugadores, aquí: https://t.co/Mou1opJjnU pic.twitter.com/i2LFdw0Vf0 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 11, 2025

Analizando el DT

Además de mencionar a Marino Hinestroza como su primer apuntado para el mercado de fichajes, Delgado también habló sobre la continuidad de Claudio Úbeda como director técnico.

El estratega argentino tomó las riendas del equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y logró cosechar una larga racha de triunfos, que finalizó con la eliminación en semifinales de la Liga Argentina a manos de Racing.

Un gran sector de la hinchada pide que se contrate otro técnico con más experiencia para disputar la Copa Libertadores, algo que no se descarta en la cúpula de Boca.

“Estamos analizando, tuvimos varias reuniones con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, estamos evaluando pretemporada, refuerzos, nos vuelven muchos jugadores de préstamos. Estamos trabajando en muchas cosas”, indicó.

La ilusión del conjunto xeneize es volver a ser protagonistas en el continente y para eso quieren sumar los mejores jugadores a la plantilla que ya cuenta con Leandro Paredes como principal estandarte.