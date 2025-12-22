Revelan primera propuesta de Atlético Nacional a jugador de Selección Colombia en lista para el Mundial 2026

Atlético Nacional planea de manera estricta su 2026 en cuanto a salidas y refuerzos. Este lunes, 22 de diciembre de 2025, rumores de la prensa colocan a un jugador de la Selección Colombia en los planes del verde para el año entrante.

Cabe recordar que La Tricolor jugará el Mundial 2026 y sus futbolistas esperan tener la mayor continuidad posible en los meses venideros; así, el técnico Néstor Lorenzo no les pierde la mira.

¿Cuál es el jugador de la Selección Colombia que busca Atlético Nacional?

Así las cosas, parece que el verde de Antioquia quiere tener en sus filas al lateral derecho de la Selección Colombia, Santiago Arias. Con 33 años, es un futbolista de jerarquía que le aportaría a la zaga de un equipo que siempre está peleando todo.

La información la entregó el periodista Felipe Sierra por medio de su cuenta de X: “Atlético Nacional le presentó una oferta formal a Santiago Arias (33). Si bien clasificar a Libertadores era una de las solicitudes, lo quieren intentar. Del lado del jugador confirman que si el lateral baja sus expectativas y el club sube los números, se puede hacer”.

🚨 #AtléticoNacional le presentó una oferta formal a Santiago Arias (33). Si bien clasificar a Libertadores era una de las solicitudes, lo quieren intentar 🟢⚪️



👀 Del lado del jugador confirman que si el lateral baja sus expectativas y el club sube los números, se puede hacer pic.twitter.com/qCBSDyDbfl — Pipe Sierra (@PSierraR) December 22, 2025

¿Dónde estaba jugando Santiago Arias?

En Bahía de Brasil, donde tenía contrato hasta diciembre de este 2025, pero desde dicho país cuentan que el vínculo no será renovado. Así las cosas, Santiago Arias se marcharía como jugador libre, aunque Transfermarkt, web que revela los valores en el mercado del mundo fútbol, cuenta que Arias vale 1.5 millones de euros.

Lo que venía haciendo Santiago Arias en el Bahía brasileño le permitía ser llamado constantemente por Néstor Lorenzo a Selección Colombia. El lateral derecho titular en La Tricolor es Daniel Muñoz, pero Arias, con toda su experiencia y recorrido, es siempre una alternativa de peso.

Si llega a Nacional, Arias pelearía la lateral derecha con Andrés Felipe Román. Este último es de los futbolistas más importantes que tiene el verde, y a menos que llegue una oferta por él, seguirá en el cuadro antioqueño.

¿Santiago Arias ya había jugado en Colombia?

Sí, jugó para el extinto equipo de Equidad, mismo que cambió su nombre a Internacional de Bogotá a partir de 2026. Sin embargo, la mayoría de su carrera la ha realizado en Europa, destacando en equipos como PSV, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal y otro par más.

Santiago Arias (izq.) con los colores de Equidad Seguros (2010). Foto: Colprensa - Luis Eduardo Noriega

Las próximas horas serán claves en cuanto al tema, pero queda en evidencia el interés de Atlético Nacional por tener una nómina de peso para pelear la Sudamericana 2026 y los torneos locales ya habituales.