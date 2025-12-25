Deportes

Campeón con Junior llegaría a Millonarios: delantero para competirle a Atlético Nacional en Sudamericana

De hecho, al jugador también lo estarían siguiendo desde América y Deportivo Cali.

Redacción Deportes
25 de diciembre de 2025, 3:23 p. m.
Jugador campeón con Junior de Barranquilla podría reforzar a Millonarios.
Jugador campeón con Junior de Barranquilla podría reforzar a Millonarios. Foto: Jorge Cuéllar/Colprensa y escudo oficial Millonarios FC.

La amplia nómina de Junior de Barranquilla, equipo campeón de la Liga BetPlay 2025-ll, hace que la prensa hable de llegadas y salidas de cara al 2026. Uno de sus futbolistas, el delantero Steven Titi Rodríguez, podría salir del cuadro tiburón y uno de los interesados sería Millonarios.

Titi Rodríguez fue uno de los jugadores importantes de Junior en el título de la estrella 11, pero no como titular. Era variante para el técnico Alfredo Arias, y cada vez que entraba respondía con goles destacados y agónicos.

“Millonarios sondeó a Steven Titi Rodríguez”: podría ser refuerzo para la Sudamericana 2026

Parece que Titi Rodríguez quiere más minutos, y la solución sería salir de Junior. El periodista Alexis Rodríguez, en su cuenta de X, reveló que Millonarios y América de Cali sondearon al atacante, aunque en el pasado el embajador ya había sonado para tenerlo en sus filas.

“Titi Rodríguez: En su círculo tienen claro que debe buscar un nuevo rumbo porque anota, pero juega pocos minutos y el desea jugar más Para Junior solo sale en venta. Cali ofertó préstamo con opción y fue rechazada; Millonarios y América sondearon. Busca su salida del tiburón”, fue la información de Alexis.

Ya son varios los periodistas, que cubren al cuadro embajador, quienes afirman que el equipo quiere concretar sí o sí a un delantero de cara al 2026. No solo tendrá las competencias locales, también la fase previa de Copa Sudamericana donde enfrentará a Atlético Nacional.

¿Cuánto debería pagar Millonarios por Steven Titi Rodríguez?

Siguiendo la información entregada por el periodista Alexis, en caso de que Junior le dé salida a Rodríguez, solo sería en venta. Además, el contrato del delantero con el elenco tiburón va hasta junio de 2027.

Así las cosas, Millonarios debería pagar cerca de 700 mil euros por Steven Titi Rodríguez. Al menos así lo reporta el portal web Transfermarkt, con el valor actualizado del delantero en diciembre de 2025.

Se vienen horas claves en cuanto al tema, pues tanto Millonarios como Titi Rodríguez están buscando cambios de cara al retador 2026. Eso sí, si el atacante decide quedarse en Barranquilla, jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

