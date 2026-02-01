La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se perfila como uno de los eventos más relevantes del calendario musical internacional.

La gala, que se lleva a cabo este domingo, 1 de febrero, reúne a las figuras más influyentes de la industria en una noche dedicada a celebrar lo mejor del último año en la música.

Como es tradición, el espectáculo no solo destacará por la entrega de galardones, sino por los anuncios, presentaciones y momentos que suelen marcar la conversación global durante y después del evento.

Los premios Grammy se llevarán a cabo el 1 de febrero en Estados Unidos. Foto: AP

Justin Bieber cantará en la esperada velada

Entre las estrellas que animan la noche en el teatro Crypto.com está confirmado Justin Bieber.

Bieber compite por cuatro Grammys este domingo, incluyendo el de álbum del año, por Swag, su primer disco de estudio en cuatro años, que lanzó sorpresivamente en julio.

La superestrella de 31 años padece el síndrome de Ramsay Hunt, una rara condición neurológica que parcialmente paraliza su rostro, lo que lo obligó a cancelar la última parte de su gira el año pasado.

Bieber, quien saltó a la fama siendo adolescente en 2009, encabeza una de las noches del festival californiano de Coachella en abril.

Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Clipse también actúan el domingo, dijeron los organizadores.

Swag y Swag II, las producciones de Justin Bieber siguen teniendo gran acogida entre su público. Foto: Def Jam Recordings

A continuación, una guía con los cuatro momentos clave de la gala organizada por la Academia de la Grabación:

1. Primer álbum del año

Una de las categorías más importantes de la noche, el Grammy del álbum del año, tiene potencial de ser histórico de varias maneras.

Por un lado, ninguno de los ocho nominados ha conquistado este gramófono, a pesar de que la lista cuenta con artistas consagrados como Justin Bieber, Lady Gaga o Kendrick Lamar.

Pero, de paso, favoritos como Lamar o Bad Bunny podrían hacer historia por cuenta propia.

Si GNX triunfa, Lamar se convertiría en el primer rapero en conquistar la categoría en solitario. Si DeBÍ TiRAR MáS FOToS, del Conejo Malo, se impone; se tratará del primer álbum totalmente en español en llevarse el premio.

Bad Bunny está nominado en los Premios Grammy 2026. Foto: AFP

2. Canciones multilingües del año

Tres de las ocho nominadas a mejor canción del año desafían la preponderancia del inglés en las principales categorías de los Grammy.

Las contagiosas Golden, del fenómeno de Netflix Las guerreras k-pop, y APT, de Rosé y Bruno Mars, han tomado al mundo por asalto con sus letras en coreano e inglés, y un Grammy catapultaría a cualquiera de las dos como la primera canción bilingüe en ganar la estatuilla.

3. No hay sexto malo

El comediante sudafricano Trevor Noah regresará por sexta vez consecutiva como anfitrión de la transmisión, que debe marcar su despedida, informaron los organizadores.

El comediante, que el año pasado lideró una gala marcada por los trágicos incendios de Los Ángeles, ha aderezado sus monólogos con sátiras políticas, equilibrando sus chistes con frivolidades del entretenimiento y comentarios sociales.

“Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular y estamos deseosos de hacerlo juntos una última vez”, dijo el productor de los Grammys Ben Winston, a The Hollywood Reporter.

Trevor Noah, presentador de los Premios Grammy 2026. Foto: Getty Images via AFP

4. Nuevas categorías

La Academia de la Grabación entrega decenas de premios cada año. Para esta edición, agregaron dos nuevas categorías a la plantilla y eliminaron una, para un total de 95.

Una estatuilla premiará el mejor álbum tradicional de country, en respuesta al sentimiento de que el pop-country más moderno está imponiéndose sobre artistas con un sonido más puro.

Así, la categoría de mejor álbum country ahora pasa a llamarse mejor álbum country contemporáneo.

La otra novedad es la de mejor portada de un álbum.

“Estas adiciones refuerzan el compromiso de la Academia de la Grabación de reconocer un espectro más amplio del arte y honrar las variadas formas en que se crea y experimenta la música”, dijo la Academia.

El último cambio fue la consolidación de las categorías para mejor paquete de grabación y mejor paquete en caja o edición especial limitada en una única, llamada mejor paquete de grabación.

*Con información de AFP.