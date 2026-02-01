Cultura

Premios Grammy 2026: se confirma el show de Justin Bieber y otros cuatro momentos clave de la gala

La velada promete grandes sorpresas para los amantes de la música.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de febrero de 2026, 3:40 p. m.
El cantante canadiense estará cantando en la versión 68 de los Grammy.
El cantante canadiense estará cantando en la versión 68 de los Grammy. Foto: GETTY IMAGES

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se perfila como uno de los eventos más relevantes del calendario musical internacional.

La gala, que se lleva a cabo este domingo, 1 de febrero, reúne a las figuras más influyentes de la industria en una noche dedicada a celebrar lo mejor del último año en la música.

Como es tradición, el espectáculo no solo destacará por la entrega de galardones, sino por los anuncios, presentaciones y momentos que suelen marcar la conversación global durante y después del evento.

Grammy
Los premios Grammy se llevarán a cabo el 1 de febrero en Estados Unidos. Foto: AP

Justin Bieber cantará en la esperada velada

Entre las estrellas que animan la noche en el teatro Crypto.com está confirmado Justin Bieber.

Música

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Arcadia

Hermanos Gutiérrez en el Teatro Mayor: guitarras que se respiran como el aire y limpian como el agua

Música

Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

Música

¿Cómo se eligen los nominados a los Grammy? Así funcionan las votaciones

Gente

Jessi Uribe y Edén Muñoz lanzan canción de despecho y le cantan a la superación: “No es odio, es amor propio”

Música

Lista completa de nominados a las principales categorías de los Grammys: lideran Lady Gaga, Kendrick Lamar y Bad Bunny

Música

Morat vuelve a Bogotá con tres conciertos en el Movistar Arena: estas son las fechas de los shows

Gente

Premios Grammy 2026: El regreso de Justin Bieber, Lady Gaga y el último adiós a Ozzy Osbourne; estos son los shows confirmados

Tecnología

Justin Bieber estalla fuertemente contra Apple por un botón de iPhone: “Les voy a hacer una llave de estrangulamiento”

Gente

Esperanza Gómez revela la millonaria demanda que prepara contra Facebook e Instagram, esta es la razón detrás de su decisión

Bieber compite por cuatro Grammys este domingo, incluyendo el de álbum del año, por Swag, su primer disco de estudio en cuatro años, que lanzó sorpresivamente en julio.

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

La superestrella de 31 años padece el síndrome de Ramsay Hunt, una rara condición neurológica que parcialmente paraliza su rostro, lo que lo obligó a cancelar la última parte de su gira el año pasado.

Bieber, quien saltó a la fama siendo adolescente en 2009, encabeza una de las noches del festival californiano de Coachella en abril.

Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Clipse también actúan el domingo, dijeron los organizadores.

Swag y Swag II, las producciones de Justin Bieber siguen teniendo gran acogida entre su público.
Swag y Swag II, las producciones de Justin Bieber siguen teniendo gran acogida entre su público. Foto: Def Jam Recordings

A continuación, una guía con los cuatro momentos clave de la gala organizada por la Academia de la Grabación:

1. Primer álbum del año

Una de las categorías más importantes de la noche, el Grammy del álbum del año, tiene potencial de ser histórico de varias maneras.

Por un lado, ninguno de los ocho nominados ha conquistado este gramófono, a pesar de que la lista cuenta con artistas consagrados como Justin Bieber, Lady Gaga o Kendrick Lamar.

Pero, de paso, favoritos como Lamar o Bad Bunny podrían hacer historia por cuenta propia.

Si GNX triunfa, Lamar se convertiría en el primer rapero en conquistar la categoría en solitario. Si DeBÍ TiRAR MáS FOToS, del Conejo Malo, se impone; se tratará del primer álbum totalmente en español en llevarse el premio.

Bad Bunny
Bad Bunny está nominado en los Premios Grammy 2026. Foto: AFP

2. Canciones multilingües del año

Tres de las ocho nominadas a mejor canción del año desafían la preponderancia del inglés en las principales categorías de los Grammy.

Las contagiosas Golden, del fenómeno de Netflix Las guerreras k-pop, y APT, de Rosé y Bruno Mars, han tomado al mundo por asalto con sus letras en coreano e inglés, y un Grammy catapultaría a cualquiera de las dos como la primera canción bilingüe en ganar la estatuilla.

¿Cómo se eligen los nominados a los Grammy? Así funcionan las votaciones

3. No hay sexto malo

El comediante sudafricano Trevor Noah regresará por sexta vez consecutiva como anfitrión de la transmisión, que debe marcar su despedida, informaron los organizadores.

El comediante, que el año pasado lideró una gala marcada por los trágicos incendios de Los Ángeles, ha aderezado sus monólogos con sátiras políticas, equilibrando sus chistes con frivolidades del entretenimiento y comentarios sociales.

“Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular y estamos deseosos de hacerlo juntos una última vez”, dijo el productor de los Grammys Ben Winston, a The Hollywood Reporter.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Trevor Noah speaks onstage during the 67th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trevor Noah, presentador de los Premios Grammy 2026. Foto: Getty Images via AFP

4. Nuevas categorías

La Academia de la Grabación entrega decenas de premios cada año. Para esta edición, agregaron dos nuevas categorías a la plantilla y eliminaron una, para un total de 95.

Una estatuilla premiará el mejor álbum tradicional de country, en respuesta al sentimiento de que el pop-country más moderno está imponiéndose sobre artistas con un sonido más puro.

Así, la categoría de mejor álbum country ahora pasa a llamarse mejor álbum country contemporáneo.

La otra novedad es la de mejor portada de un álbum.

De los Grammy al Super Bowl: Bad Bunny se prepara para un momento histórico en Estados Unidos

“Estas adiciones refuerzan el compromiso de la Academia de la Grabación de reconocer un espectro más amplio del arte y honrar las variadas formas en que se crea y experimenta la música”, dijo la Academia.

El último cambio fue la consolidación de las categorías para mejor paquete de grabación y mejor paquete en caja o edición especial limitada en una única, llamada mejor paquete de grabación.

*Con información de AFP.

Más de Música

Justin Bieber fue diagnosticado en 2020.

Premios Grammy 2026: se confirma el show de Justin Bieber y otros cuatro momentos clave de la gala

Estos serían los artitsas con mayor posibilidad de ganar un Grammy en el 2026.

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Hermanos Gutiérrez en el Teatro Mayor JMSD de Bogotá (30 ene, 2026). Foto: @alejandra.mar

Hermanos Gutiérrez en el Teatro Mayor: guitarras que se respiran como el aire y limpian como el agua

Estos son algunos de los cantantes que se presentarán en el evento.

Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

Así se selecciona a los nominados y ganadores de cada categoría.

¿Cómo se eligen los nominados a los Grammy? Así funcionan las votaciones

Jessi Uribe estrena canción que habla sobre la ruptura desde una visión de amor propio y dignidad.

Jessi Uribe y Edén Muñoz lanzan canción de despecho y le cantan a la superación: “No es odio, es amor propio”

Lady Gaga

Lista completa de nominados a las principales categorías de los Grammys: lideran Lady Gaga, Kendrick Lamar y Bad Bunny

Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos

Morat vuelve a Bogotá con tres conciertos en el Movistar Arena: estas son las fechas de los shows

Bruce Springsteen se presenta en el escenario durante la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en colaboración con Rolex, en el Museo de la Academia de Cine, el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Emma McIntyre/Oscars/Getty Images para el Museo de la Academia de Cine.

‘The Boss’ no hace silencio: Bruce Springsteen lanza mordaz canción contra Donald Trump y su policía migratoria

Rawayana anunció concierto en Bogotá en el Movistar Arena

Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Noticias Destacadas