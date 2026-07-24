BOmm 15 años: el mercado musical capitalino incluirá proyectos internacionales por primera vez

La edición número 15 marca un antes y un después en la historia del mercado: por primera vez, proyectos musicales internacionales forman parte de la oferta del BOmm. Esto se sabe pues, ya realizado el proceso de curaduría, el Bogotá Music Market (BOmm) anunció los artistas, managersy, bookers seleccionados para su decimoquinta edición y da apertura al proceso de acreditación para profesionales y empresas de la industria musical nacional e internacional.

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El listado de seleccionados reúne 160 proyectos de 18 países: 114 colombianos y 46 internacionales, procedentes de México, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Perú, Panamá, Ecuador, Francia, y representantes de Reino Unido, Bélgica, España, Uruguay, Venezuela, Guatemala y República Dominicana.

En cuanto a agencias, 21 firmas de management y booking harán parte del mercado, 8 de ellas internacionales, con presencia de Francia, México, Ecuador, España y Brasil. La selección estuvo a cargo de un jurado externo integrado por profesionales con amplia trayectoria en la industria musical como: Chucky García, (Cofundador del Festival Centro, programador de los festivales Rock al Parque y Colombia al Parque); Paloma Estévez (Directora de Programación de Festivales en Lincoln Center for the Performing Arts, donde lidera el festival Summer for the City ); entre otros.

A partir del 19 de junio se encuentran abiertas las acreditaciones en dos modalidades: Industry y Discovery. Foto: MARÍA POSADA MYLOTT

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Durante quince años, el BOmm se ha consolidado como uno de los mercados musicales más relevantes del continente: un espacio donde sellos, agencias, festivales y profesionales de la industria han construido relaciones, cerrado acuerdos y abierto nuevos mercados para la música colombiana.

Al respecto, Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB afirmó que “Seguimos empeñados en fortalecer esta industria En su decimoquinta edición, el horizonte se amplía. La programación incorpora por primera vez proyectos internacionales, lo que convierte al BOmm 2026 en un punto de encuentro entre escenas, industrias y territorios de toda la región. Para los profesionales del sector, esta edición representa una oportunidad sin precedentes: más contrapartes internacionales, más diversidad de catálogos y más posibilidades de negocio en un solo lugar”.

Durante quince años, el BOmm se ha consolidado como uno de los mercados musicales más relevantes del continente. Foto: CORTESÍA CNA

“Quince años no son solo una celebración; son la demostración de que cuando la música tiene un espacio para encontrarse, los negocios ocurren, las carreras se transforman y las escenas crecen”, afirmó Violeta Parra De Moya, Jefe del BOmm. “Esta edición es la más ambiciosa que hemos construido: por primera vez abrimos la convocatoria al mundo, y el mundo respondió. Los seleccionados de 2026 son la mejor prueba de que Bogotá es hoy un punto de referencia para la industria de la región”.

Esta edición es la más ambiciosa que hemos construido: por primera vez abrimos la convocatoria al mundo, y el mundo respondió. Los seleccionados de 2026 son la mejor prueba de que Bogotá es hoy un punto de referencia para la industria de la región. Violeta Parra De Moya

A partir del 19 de junio se encuentran abiertas las acreditaciones en dos modalidades. La acreditación Industry, disponible hasta el 15 de julio con cupos limitados, incluye acceso a BOmmConnect(el programa de citas de negocios uno a uno del mercado), la programación completa de Conferencia, Showcases, espacios de networking y Noches BOmm.

La acreditación Discovery, disponible entre el 16 de julio y el 7 de agosto, está orientada a quienes buscan descubrir artistas, contenidos y tendencias, con acceso a Showcases, Conferencia y Noches BOmm. Los resultados de las solicitudes Industry se comunicarán hasta el 31 de julio; los de Discovery, hasta el 14 de agosto.

Las acreditaciones están dirigidas a profesionales de la industria discográfica, booking y eventos, publishing y derechos musicales, tecnología, marketing y comunicación, e instituciones culturales. Los cupos para la categoría Industry se asignarán teniendo en cuenta la trayectoria y el perfil profesional de cada solicitante.

Trayectoria resonante

La trayectoria del mercado respalda las expectativas para 2026. En su edición anterior, el BOmm reunió a 6.578 participantes en cuatro días, acreditó a más de 2.200 profesionales y contó con 84 delegados de 23 países.

Para los profesionales del sector, esta edición representa una oportunidad sin precedentes: más contrapartes internacionales, más diversidad de catálogos y más posibilidades de negocio en un solo lugar. Ovidio Claros Polanco

Las expectativas de negocios generadas entre los participantes superaron los 3.058.973 dólares, un 31 por ciento más que en 2024, y el valor editorial superó los 2.838 millones de pesos colombianos. Con una convocatoria ahora abierta al mundo y una programación expandida, el BOmm 2026 apunta a superar esas cifras y consolidar a Bogotá como uno de los grandes puntos de encuentro de la música en América Latina.

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Durante cuatro días, Bogotá será el escenario de Showcases, BOmmConnect, Conferencia, Labels Lounge, BOmm+ con foco en la música electrónica, y Noches BOmm, una programación extendida que lleva la música a los escenarios y clubes de la ciudad.

El listado completo de seleccionados se encuentra en la página oficial, www.bogotamusicmarket.com. Las acreditaciones Industry estarán disponibles hasta el 15 de julio en el mismo sitio web. Más información en las redes del evento.