Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; confirman horas oficiales y detalles finales del adiós al cantante

En horas de la tarde del pasado sábado 10 de enero, Yeison Jiménez, uno de los grandes cantantes de música popular en Colombia, falleció en un accidente aéreo junto a varias personas de su equipo.

El lamentable hecho se dio debido a la pérdida de control de la avioneta en la que se transportaba entre Paipa y Duitama.

Al ser uno de los cantantes más amados en el país, se llevará a cabo un homenaje póstumo público en el Movistar Arena, que fue confirmado por su familia y el equipo de trabajo tanto de él como del establecimiento mediante un comunicado oficial.

“Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”, se lee inicialmente.

Además, confirmaron la fecha oficial del encuentro: “Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena”, se añade.

Detalles del homenaje póstumo a Yeison Jiménez

Su equipo de trabajo fue el encargado de revelar a los seguidores y amigos nuevos detalles sobre el homenaje público a Yeison Jiménez. Además, hacen la aclaración de que este será un espacio de encuentro para acompañar, honrar y despedir con cariño.

Lugar : Movistar Arena

: Movistar Arena Fecha: Miércoles, 14 de enero

Habrá dos jornadas de ingresos, con un horario establecido entre las 12:00 m. y las 10:00 p. m.

En ambas, el Movistar Arena se llenará hasta completar aforo y, cuando finalice cada turno, se evacuará totalmente el lugar.

Primera jornada: 12:00 m. a 4:00 p. m.

12:00 m. a 4:00 p. m. Segunda jornada: 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Por otro lado, en recomendaciones generales, el equipo hace énfasis en diversas cosas que son importantes y otras que no estarán permitidas en el homenaje a quien en vida fue uno de los cantantes más grandes de la música popular colombiana.