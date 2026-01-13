Gente

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; confirman horas oficiales y detalles finales del adiós al cantante

Su equipo se pronunció para revelar los últimos detalles de este encuentro.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

13 de enero de 2026, 6:39 p. m.
Revelan los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.
Revelan los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

En horas de la tarde del pasado sábado 10 de enero, Yeison Jiménez, uno de los grandes cantantes de música popular en Colombia, falleció en un accidente aéreo junto a varias personas de su equipo.

El lamentable hecho se dio debido a la pérdida de control de la avioneta en la que se transportaba entre Paipa y Duitama.

Al ser uno de los cantantes más amados en el país, se llevará a cabo un homenaje póstumo público en el Movistar Arena, que fue confirmado por su familia y el equipo de trabajo tanto de él como del establecimiento mediante un comunicado oficial.

El matrimonio que no pudo ser: la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

“Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”, se lee inicialmente.

Gente

El matrimonio que no pudo ser: la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Gente

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Gente

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Gente

Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”

Gente

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Gente

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

Gente

Familia de Yeison Jiménez dio importante anuncio por homenaje al cantante en Bogotá

Nación

Medicina Legal terminó con los estudios forenses tras el accidente de Yeison Jiménez. ¿Qué dijo el instituto?

Además, confirmaron la fecha oficial del encuentro: “Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena”, se añade.

Equipo de trabajo de Yeison Jimenez ha confirmado que el Movistar Arena
Equipo de trabajo de Yeison Jiménez ha confirmado el Movistar Arena como punto para el homenaje. Foto: @yeison_jimenez

Detalles del homenaje póstumo a Yeison Jiménez

Su equipo de trabajo fue el encargado de revelar a los seguidores y amigos nuevos detalles sobre el homenaje público a Yeison Jiménez. Además, hacen la aclaración de que este será un espacio de encuentro para acompañar, honrar y despedir con cariño.

  • Lugar: Movistar Arena
  • Fecha: Miércoles, 14 de enero

Habrá dos jornadas de ingresos, con un horario establecido entre las 12:00 m. y las 10:00 p. m.

En ambas, el Movistar Arena se llenará hasta completar aforo y, cuando finalice cada turno, se evacuará totalmente el lugar.

  • Primera jornada: 12:00 m. a 4:00 p. m.
  • Segunda jornada: 6:00 p. m. a 10:00 p. m.
Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Por otro lado, en recomendaciones generales, el equipo hace énfasis en diversas cosas que son importantes y otras que no estarán permitidas en el homenaje a quien en vida fue uno de los cantantes más grandes de la música popular colombiana.

  • Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante.
  • No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.
  • No hay venta de alcohol.
  • Prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y velas.
  • El homenaje es gratuito. No hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad.

Más de Gente

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: su historia de amor, hijos y el matrimonio que planeaban antes de su muerte.

El matrimonio que no pudo ser: la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Revelan todos los detalles del homenaje público que se le hará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena; confirman horas oficiales y detalles finales del adiós al cantante

Yeison Jiménez y Jhon Alex Castaño compartieron durante muchos años.

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Alejandro y Yeison Jiménez

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Aída Victoria Merlano relató cómo Yeison Jiménez la ayudó en su segunda condena.

Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”

El actor fue directo y tajante en sus declaraciones en contra de las políticas antimigratorias

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Yeison Jiménez y Hassam

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá.

Familia de Yeison Jiménez dio importante anuncio por homenaje al cantante en Bogotá

Yeison Jiménez y el piloto, que también murió en trágico accidente.

Se conoce qué habría hecho el piloto de Yeison Jiménez en el aire, segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Memes por estreno de 'La casa de los famosos'

Ola de memes tras el estreno de ‘La casa de los famosos 3′; Melissa Gate y los atuendos fueron protagonistas: “Vestido de licuadora”

Noticias Destacadas