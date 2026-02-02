Gente

Se conoció detalle presente en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; quedó del accidente y pocos lo notaron

El evento honró la memoria del artista popular, quien dejó un gran legado musical.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

2 de febrero de 2026, 5:47 p. m.
Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez, cantante de música popular

Tres semanas después del fallecimiento de Yeison Jiménez, el recuerdo del cantante volvió a unir a colegas, amigos, familiares y seguidores en un sentido homenaje realizado este sábado 31 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. El evento estuvo marcado por la emoción y el cariño de miles de personas que quisieron rendir tributo al artista de música popular.

El encuentro hizo parte de lo que inicialmente estaba previsto como la gira Mi Promesa Tour 2, proyecto que, tras la repentina muerte del intérprete en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero en Paipa, Boyacá, se transformó en un acto conmemorativo para honrar su legado artístico y humano.

Las puertas del estadio se abrieron a la 1:00 de la tarde y, cerca de las 4:00 p. m., comenzaron los actos musicales. Uno de los primeros en subir al escenario fue Jhon Alex Castaño, quien recibió un emotivo reconocimiento en señal de la estrecha amistad que compartió con Jiménez y del trabajo conjunto que desarrollaron a lo largo de sus carreras.

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

El detalle fue entregado por Lina Jiménez, hermana del fallecido artista, quien más adelante volvió a aparecer en tarima acompañada por su madre, Lucy Galeano, y su cuñada, Sonia Restrepo, durante la presentación de Nelson Velásquez. La presencia de las tres no pasó desapercibida y fue recibida con un prolongado aplauso por parte del público y de los artistas.

Vestidas de blanco y visiblemente conmovidas, las familiares de Yeison Jiménez saludaron a los asistentes y expresaron su gratitud por el respaldo y el cariño recibido, en una noche cargada de sentimientos, memoria y reconocimiento al legado del “Aventurero”.

Sin embargo, dicho evento contó con la presencia de un detalle que pocos notaron y que estaría ligado al fatal accidente en el que murió el artista.

De acuerdo con lo que reseñó Pulzo, captaron en la tarima un elemento que se logró rescatar de aquel día, el cual era una cadena de plata que usó Yeison Jiménez en su primer show en El Campín. Ese objeto fue hallado en los restos de la aeronave y fue dejado a la vista de miles de fanáticos que la recordaban por la frase que decía: “Mi promesa”.

Según indicó el medio, la joyería Venezia se encargó de restaurarla y arreglarla, permitiendo que fuera mostrada ese día como una pieza clave de lo que fue la carrera del cantante. En ese mismo espacio también se dejó un sombrero negro, el cual llevó puesto el intérprete en dicha fecha que realizó en Bogotá.

