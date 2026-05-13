“El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Cova da Iria”: Impresionantes imágenes de la conmemoración en Fátima (Portugal), donde ocurrió todo

El 13 de mayo de 1917, tres pequeños pastores de entre 7 y 10 años afirmaron haber visto a la Virgen María sobre una encina verde en la Cova da Iria, por entonces un terreno rocoso cercano a la localidad de Fátima. Esta “mujer más brillante que el sol” se les apareció en otras cinco ocasiones en los meses siguientes y siempre el 13 de cada mes.

Decenas de miles asisten a la Procesión de Velas durante las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima en el santuario católico de Fátima, Portugal, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

La emoción que causó el anuncio llevó a entre 50.000 y 70.000 personas a reunirse en la Cova da Iria durante su última aparición, el 13 de octubre, cuando se habría producido un extraño fenómeno meteorológico descrito como el “milagro del sol”.

Un fiel sostiene un rosario mientras asiste a la Procesión de Velas durante las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima en el santuario católico de Fátima, Portugal, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

La devoción a Nuestra Señora de Fátima, que la Iglesia no autorizó oficialmente hasta 1930, ha estado marcada por intensas manifestaciones de fe desde entonces y año tras año.

“El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova da Iria”: Miles de fieles conmemoran la aparición de la Virgen de Fátima

Para expiar los pecados o agradecer a la Virgen la ayuda prestada a los files con problemas de salud, amor o dinero, numerosos peregrinos caminan hacia Fátima durante varios días y recorren de rodillas el camino que lleva hasta la Capilla de las Apariciones, de unos centenares de metros.

Tres pastores, dos santos

En 2017, con ocasión del centenario de las apariciones, el papa Francisco acudió a Fátima para presidir ante 500.000 fieles la ceremonia de canonización de dos de los pastores que afirmaron haber visto a la virgen: Francisco Marto y su hermana pequeña Jacinta, que murieron de gripe española en 1919 y 1920, a los diez y nueve años, respectivamente.

Los dos niños fueron beatificados por Juan Pablo II, en Fátima, el 13 de mayo de 2000.

Los fieles encienden velas entre sí antes de colocarlas en una pira durante las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima en el santuario católico de Fátima, Portugal, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

Su prima Lucia dos Santos, la mayor de los tres pastores, se hizo monja y vivió hasta los 97 años. El Vaticano se plantea beatificarla desde 2008, tres años después de que falleciera.

Los restos de los tres videntes descansan dentro de la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que domina sobre la explanada del santuario erigido en Cova da Iria.

Un mensaje en tres secretos

Según la versión de la hermana Lucia, la Virgen les dio un mensaje que debían guardar en secreto, pero del que el papa Pío XII desveló públicamente dos partes en 1942.

El primer secreto se refería a una “visión del infierno” para denunciar el ateísmo y las persecuciones contra la Iglesia.

Un grupo de peregrinos caminan de la mano al ingresar al santuario católico en Fátima, Portugal, para asistir a las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

El segundo, evocaba “una guerra todavía peor” a la que estaba teniendo lugar en 1917 y pedía la penitencia de los cristianos y la “conversión de Rusia”, en aquel momento sacudida por la revolución bolchevique. En 1917 corría la Primera Guerra Mundial, que ocurrió de 1914 a 1918. Y la “guerra todavía peor” fue la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar de 1939 a 1945.

Un fiel sosteniendo un rosario se detiene frente a una pira antes de encender velas durante las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima en el santuario católico de Fátima, Portugal, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

El tercer secreto, revelado por el Vaticano en 2000, contenía una visión, juzgada profética, del atentado perpetrado contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro de Roma, el 13 de mayo de 1981.

Un fiel enciende velas antes de colocarlas en una pira durante las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima en el santuario católico de Fátima, Portugal, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

Los peregrinos están abrumados por la emoción cuando su grupo llega al santuario católico en Fátima, Portugal, para asistir a las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

En una visita a Portugal en 2010, su sucesor, Benedicto XVI, aportó una interpretación actualizada, afirmando que la Virgen anunció el “sufrimiento” de la Iglesia, que en aquel entonces se vio salpicada por escándalos de pedofilia.

Los papas peregrinos

El papa Francisco se convirtió en 2017 en el cuarto pontífice en peregrinar a Fátima. Pablo VI fue el primero que rezó en el lugar de las apariciones, en 1967, con motivo de su 50º aniversario.

El clero sale de la Capilla de las Apariciones, donde se encuentra la estatua de Nuestra Señora de Fátima, para iniciar la Procesión de Velas durante las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima en el santuario católico de Fátima, Portugal, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

Juan Pablo II, que viajó allí en 1982, 1991 y 2000, sentía una devoción particular por Nuestra Señora de Fátima. Convencido de que le había salvado la vida durante el intento de asesinato del que fue objeto, ofreció al santuario la bala que lo hirió de gravedad y que en la actualidad está ensartada en la corona de la imagen de la Virgen. En 2010, Benedicto XVI fue acogido allí por unos 500.000 fieles.

Una fiel sosteniendo un rosario y una vela camina de rodillas hacia la Capilla de las Apariciones pagando penitencia durante las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima en el santuario católico de Fátima, Portugal, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

Seis millones de visitantes

Con seis millones de visitantes esperados cada año, Fátima es uno de los santuarios marianos más frecuentados del mundo, como el de Guadalupe, en México (20 millones), Aparecida, en Brasil (12 millones) o Lourdes, en Francia (6 millones).

Los peregrinos llevan los estandartes de cada uno de sus grupos antes de la Procesión de Velas durante las celebraciones de Nuestra Señora de Fátima en el santuario católico de Fátima, Portugal, el martes 12 de mayo de 2026. (Foto AP/Armando Franca) Foto: AP

Tras las restricciones provocadas por la pandemia de covid-19, en 2020, el santuario portugués recuperó los niveles de afluencia de antes de la crisis sanitaria, con más de 200.000 asistentes a la gran peregrinación anual del 13 de mayo.

Con información de AFP