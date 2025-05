El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova da Iria: Miles de fieles conmemoran la aparición de la Virgen de Fátima

Según los relatos de los videntes, la Virgen María se les apareció en seis ocasiones, una vez al mes entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 , y les transmitió una serie de mensajes que incluían llamados a la conversión, la oración (especialmente el rezo del Rosario), y advertencias sobre el futuro del mundo si no se atendían sus peticiones.

| Foto: Anadolu via AFP

Peregrinos llegan al Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Lisboa, Portugal, el 12 de mayo de 2025. Cada año, miles de peregrinos acuden al santuario de Nuestra Señora de Fátima para conmemorar las apariciones de la Virgen María. Adri Salido / Anadolu (Foto de Adri Salido / ANADOLU / Anadolu vía AFP) | Foto: Anadolu via AFP

“Tres Secretos de Fátima”

El segundo secreto contenía una advertencia sobre el futuro de la humanidad. La Virgen predijo el fin de la Primera Guerra Mundial y anunció que, si la humanidad no se arrepentía, comenzaría una guerra aún peor (la Segunda Guerra Mundial) durante el pontificado de Pío XI. Además, advirtió sobre los “errores de Rusia”, refiriéndose a la propagación del comunismo y la persecución de la Iglesia. La Virgen pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la práctica de la Comunión reparadora de los primeros sábados, prometiendo que si se atendían sus peticiones, habría paz en el mundo.

Sor Lucía escribió el tercer secreto en 1944, pero pidió que no se revelara antes de 1960, porque pensaba que “para entonces será más claramente entendido”.

El sobre con el secreto fue enviado al Vaticano en 1957, con la indicación de no abrirlo antes de esa fecha.

Cuando llegó 1960, el Papa Juan XXIII decidió no hacer público el secreto, argumentando que no se sentía obligado a revelarlo y que el contenido no era necesariamente una profecía apocalíptica, sino un mensaje espiritual para la Iglesia y el mundo