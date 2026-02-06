Taliana Vargas, hospitalizada: la exreina de belleza alerta a sus seguidores sobre los riesgos de peligrosa infección viral

La reconocida exreina de belleza, actriz y actual activista social Taliana Vargas generó preocupación entre sus seguidores tras compartir una imagen desde un centro asistencial. A través de sus plataformas digitales, la samaria confirmó que se encuentra bajo supervisión médica debido a complicaciones respiratorias, haciendo un llamado preventivo a la ciudadanía.

Un reporte desde el hospital

Aunque Taliana Vargas se ha mantenido alejada de la actuación y el modelaje en los últimos años para enfocarse en su rol como gestora social y primera dama de Cali, su presencia en redes sociales sigue siendo un referente para millones de colombianos. Recientemente, la recordada protagonista de ‘Chepe Fortuna’ compartió una fotografía en una unidad de salud con un mensaje directo para su comunidad.

“Ojo con la influenza, que está dando duro. Por acá me tumbó”, expresó Vargas, según reportó en sus historias de Instagram. La imagen, que la muestra en un entorno clínico, fue interpretada como una medida de responsabilidad para advertir sobre el actual pico de enfermedades respiratorias que afecta a diversas regiones del país.

Taliana Vargas alerta sobre su estado de salud: "Ojo con la influenza que está dando duro" Foto: x

Su faceta actual y el apoyo familiar

Tras la publicación, las redes sociales de la activista se llenaron de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. Actualmente, la vida de Taliana gira en torno a su labor en la Fundación Casa del Árbol, el acompañamiento a su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el cuidado de sus dos hijos, Alicia y Antonio.

Fuentes cercanas a la familia han indicado que, aunque el cuadro de influenza fue lo suficientemente severo como para requerir atención profesional, se espera que la exreina pueda retomar su agenda en los próximos días, siguiendo las recomendaciones médicas pertinentes.

Convivir con el diagnóstico: la realidad del vitiligo

Este episodio de salud se suma a la apertura que Taliana ha tenido históricamente sobre su condición de vitiligo, una enfermedad crónica autoinmune que provoca la pérdida de pigmentación en la piel. Diagnosticada en 2020, Vargas se ha convertido en una voz líder para desestigmatizar esta condición en Colombia.

En declaraciones previas, la actriz ha sido enfática en que el vitiligo no define su calidad de vida: “Tengo vitiligo, es una falta de despigmentación en la piel... me salen manchitas blancas en las manos. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, pero yo no la siento enfermedad, existen más graves”.

A diferencia de la actual crisis por influenza, el vitiligo es una condición estética y dermatológica que no compromete otros órganos. Taliana ha utilizado su influencia para educar: “No me afecta en nada, solo son manchas. No duelen, no pican”, ha reiterado en sus interacciones con seguidores, buscando empoderar a quienes sufren de inseguridades por diagnósticos similares.

Recomendaciones ante el pico respiratorio

La hospitalización de la exreina coincide con las alertas de las autoridades de salud sobre el incremento de virus respiratorios en el país. La influenza, que puede manifestarse con fiebre alta, dolor muscular y fatiga extrema, requiere reposo y, en casos de persistencia, asistencia médica profesional, tal como lo ejemplificó la activista en su reciente reporte.

Por ahora, se espera un nuevo parte oficial o una actualización a través de sus redes sociales para confirmar la recuperación y, posteriormente, el alta médica de la reconocida actriz y primera dama de Cali.