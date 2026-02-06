Gente

Taliana Vargas, hospitalizada: la exreina de belleza alerta a sus seguidores sobre los riesgos de peligrosa infección viral

La exreina y activista Taliana Vargas reportó su hospitalización debido a un fuerte cuadro de influenza. Conozca los detalles de su salud y su mensaje preventivo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

7 de febrero de 2026, 12:36 a. m.
Taliana Vargas confirma problema de salud desde un centro médico
Taliana Vargas confirma problema de salud desde un centro médico Foto: Tomada de twitter: @TalianaV

La reconocida exreina de belleza, actriz y actual activista social Taliana Vargas generó preocupación entre sus seguidores tras compartir una imagen desde un centro asistencial. A través de sus plataformas digitales, la samaria confirmó que se encuentra bajo supervisión médica debido a complicaciones respiratorias, haciendo un llamado preventivo a la ciudadanía.

“Uno no despide a un amigo entre risas y burlas... migajera”: la peinada de Juliana Calderón tras ataque de Aida Victoria Merlano

Un reporte desde el hospital

Aunque Taliana Vargas se ha mantenido alejada de la actuación y el modelaje en los últimos años para enfocarse en su rol como gestora social y primera dama de Cali, su presencia en redes sociales sigue siendo un referente para millones de colombianos. Recientemente, la recordada protagonista de ‘Chepe Fortuna’ compartió una fotografía en una unidad de salud con un mensaje directo para su comunidad.

“Ojo con la influenza, que está dando duro. Por acá me tumbó”, expresó Vargas, según reportó en sus historias de Instagram. La imagen, que la muestra en un entorno clínico, fue interpretada como una medida de responsabilidad para advertir sobre el actual pico de enfermedades respiratorias que afecta a diversas regiones del país.

Taliana Vargas alerta sobre su estado de salud: "Ojo con la influenza que está dando duro"
Taliana Vargas alerta sobre su estado de salud: "Ojo con la influenza que está dando duro" Foto: x

Su faceta actual y el apoyo familiar

Tras la publicación, las redes sociales de la activista se llenaron de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. Actualmente, la vida de Taliana gira en torno a su labor en la Fundación Casa del Árbol, el acompañamiento a su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el cuidado de sus dos hijos, Alicia y Antonio.

Gente

“Me tocó la mano”: reconocida presentadora relata supuesta experiencia espiritual con la Virgen de Fátima

Gente

¿Laura Bozzo murió? Se destapa la verdad tras los rumores por inesperadas imágenes de la presentadora

Gente

Exmánager de Jessi Uribe habló por primera vez y dejó en evidencia detalle tras polémica: “Claro que me decepcionó”

Gente

Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita y los tres álbumes póstumos que vienen

Gente

“Como un exorcismo”: Antonia Jones destapó en SEMANA detalles de su nuevo lanzamiento musical

Gente

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de febrero para todos los signos

Gente

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Gente

Yeferson Cossio preocupó a sus fans tras ser hospitalizado y recibir intervención cardíaca

Noticias Estados Unidos

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Gente

Hassam, hospitalizado de emergencia; se pronunciaron sobre cómo se encuentra

Fuentes cercanas a la familia han indicado que, aunque el cuadro de influenza fue lo suficientemente severo como para requerir atención profesional, se espera que la exreina pueda retomar su agenda en los próximos días, siguiendo las recomendaciones médicas pertinentes.

Convivir con el diagnóstico: la realidad del vitiligo

¿Cantante de champeta?: el debut musical de Teófilo Gutiérrez que promete ser el himno del Carnaval 2026

Este episodio de salud se suma a la apertura que Taliana ha tenido históricamente sobre su condición de vitiligo, una enfermedad crónica autoinmune que provoca la pérdida de pigmentación en la piel. Diagnosticada en 2020, Vargas se ha convertido en una voz líder para desestigmatizar esta condición en Colombia.

En declaraciones previas, la actriz ha sido enfática en que el vitiligo no define su calidad de vida: “Tengo vitiligo, es una falta de despigmentación en la piel... me salen manchitas blancas en las manos. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, pero yo no la siento enfermedad, existen más graves”.

A diferencia de la actual crisis por influenza, el vitiligo es una condición estética y dermatológica que no compromete otros órganos. Taliana ha utilizado su influencia para educar: “No me afecta en nada, solo son manchas. No duelen, no pican”, ha reiterado en sus interacciones con seguidores, buscando empoderar a quienes sufren de inseguridades por diagnósticos similares.

Recomendaciones ante el pico respiratorio

La hospitalización de la exreina coincide con las alertas de las autoridades de salud sobre el incremento de virus respiratorios en el país. La influenza, que puede manifestarse con fiebre alta, dolor muscular y fatiga extrema, requiere reposo y, en casos de persistencia, asistencia médica profesional, tal como lo ejemplificó la activista en su reciente reporte.

Por ahora, se espera un nuevo parte oficial o una actualización a través de sus redes sociales para confirmar la recuperación y, posteriormente, el alta médica de la reconocida actriz y primera dama de Cali.

Más de Gente

Zahira Benavides comparte testimonio sobre una experiencia espiritual reciente

“Me tocó la mano”: reconocida presentadora relata supuesta experiencia espiritual con la Virgen de Fátima

Laura Bozzo

¿Laura Bozzo murió? Se destapa la verdad tras los rumores por inesperadas imágenes de la presentadora

Jessi Uribe

Exmánager de Jessi Uribe habló por primera vez y dejó en evidencia detalle tras polémica: “Claro que me decepcionó”

Taliana Vargas se pronuncia frente altercado entre candidatos a la Alcaldía de Cali.

Taliana Vargas, hospitalizada: la exreina de belleza alerta a sus seguidores sobre los riesgos de peligrosa infección viral

Música inédita y tecnología: el ambicioso proyecto para que la voz de Yeison Jiménez siga viva en más de 50 canciones

Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita y los tres álbumes póstumos que vienen

La artista se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera musical.

“Como un exorcismo”: Antonia Jones destapó en SEMANA detalles de su nuevo lanzamiento musical

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de febrero para todos los signos

Cruce entre Diana Ángel y Karoll Márquez

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Diomedes Dionisio Díaz Aroca

Hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado de urgencia por preocupante tema de salud; estaría en UCI

la barranquillera confirma show central en el GP de Arabia Saudita 2026

Shakira conquista la Fórmula 1: la barranquillera ratifica su reinado en los grandes escenarios del deporte

Noticias Destacadas