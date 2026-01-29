Estados Unidos

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Dada la magnitud del evento deportivo mas importante de los Estados Unidos, habrá cierres viales que se tienen que tener en cuenta a la hora de transitar.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

29 de enero de 2026, 4:50 p. m.
Cierres viales durante uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos.
Cierres viales durante uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos. Foto: Getty Images

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes en todo el territorio estadounidense; millones de fanáticos esperan con ansias el espectáculo; sin embargo, en medio de este, también las autoridades anticipan cierres que pueden afectar el tránsito habitual.

El partido se desarrollará en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero; tendrá como encargados del show de apertura y de medio tiempo a la banda Green Day y al artista puertorriqueño Bad Bunny.

Las medidas en materia de movilidad no solo tendrán implicaciones para las áreas circundantes al estadio, sino que en otras localidades también se presentarán alteraciones.

Super Bowl LX será en Santa Clara, California. Foto: Getty Images

Las autoridades han informado cuáles serían esos cierres que se tienen programados para que la comunidad esté al tanto y se puedan tomar otras alternativas de ruta.

Acá le desglosamos detalladamente cómo será el plan de restricciones viales.

Santa Clara / Levi´s Stadium

Esta zona es la que concentrará la mayoría de los cierres debido a que allí es donde se realizará el evento; sin embargo, estos se han dispuesto en tres fases importantes.

Fase 1: preparación

Stars & Stripes permanecerá cerrada para vehículos y así como también cerrados los carriles de bicicleta; el acceso a la Great America Transit Station (estación principal de tren y VTA Light Rail) se reubica mediante desvíos en Tasman Drive.

Fase 2: cierres intermedios

Se restringirá el tránsito de vehículos en Tasman Drive entre Calle de Sol y Great America Parkway; el San Tomas Aquino Creek Trail, que está habilitado para tránsito peatonal y de ciclistas, permanecerá cerrado.

Para autos hay rutas alternativas como Great America Way, Great America Parkway, Lafayette Street y Calle De Luna.

Fase 3: día del juego

El día en que se efectuará el juego, Great America Parkway entre Bunker Hill Lane y Patrick Henry Drive estará cerrada; los cierres también tendrán lugar en Old Ironsides Drive y Lick Mill Boulevard.

Se informa de igual manera que el servicio de VTA Light Rail no tendrá operación entre Lick Mill y Great America; además, el paso peatonal de Tasman Drive se restringirá única y exclusivamente a personas con acreditación o con ticket.

Las autoridades han hecho la publicación de mapas que contienen rutas alternativas y se explican las zonas de los cierres a través de la web Bay Area Host Comittee y el sitio de movilidad local.

San Francisco

También experimentará cierres por eventos asociados al Super Bowl, como exposiciones o zonas de fanáticos.

Zonas afectadas

  • Howard Street cerca de Moscone Center: cerrado del 30 de enero al 10 de febrero.
  • Taylor Street (zona de Grace Cathedral): cerrado del 5 al 7 de febrero.
  • Bay Street por el Palace of Fine Arts y zonas alrededor de The Pearl: cierres puntuales entre el 1 y el 9 de febrero.
  • 19th Street, Jones Street, concesiones viales y restricciones de carriles también estarán activas.

Estos cierres están pensados para eventos satélites, exposiciones y actividades de festivales, no para el partido en sí. La ciudad de San Francisco ha publicado mapas de zonas peatonales, desvíos y rutas de transporte público que se pueden descargar o consultar en su sitio oficial.

