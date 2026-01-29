Estados Unidos vivirá el Super Bowl, el evento deportivo más importante del año en el territorio norteamericano, que tendrá lugar el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Este espectáculo no solo se destaca por el deporte en sí, sino por todo el fenómeno cultural que se ha configurado a su alrededor y que ha adquirido una gran relevancia. Este año llega a su edición número 60.

Super Bowl, el evento deportivo más importante en los Estados Unidos. Foto: Getty Images

Millones de personas esperan con ansias este día para poder ver en directo el partido y, por supuesto, el show artístico que tendrá lugar. En este caso, la apertura estará a cargo de la banda Green Day y el espectáculo de medio tiempo del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Todo esto ha generado que la demanda de entradas para asistir al Super Bowl sea alta y que se agoten rápidamente, dejando sin posibilidad a algunos aficionados de adquirirlas. Esto, a su vez, ha impulsado el crecimiento del fenómeno de la reventa de boletería.

Aunque existen diferentes precios en las entradas, algunas pueden ser muy costosas, como es el caso de las suites, cuyos valores pueden superar el millón de dólares.

Quienes desean vivir el evento de manera exclusiva y reservada optan por estas opciones, aunque ello implique pagar un precio elevado.

Las suites son espacios cerrados con asientos confortables y con alimentos dispuestos para que quienes se encuentren allí puedan disfrutarlos al estilo “catering”; de igual modo, cuentan con un servicio de atención personalizada.

Según estimaciones del medio de comunicación Sports Illustrated, los precios de una suite privada, que incluye pase para 20 personas, rondarían los 850.000 dólares, mientras que una suite privada prémium podría incluso costar 1.250.000 dólares; todo depende de la ubicación dentro del estadio.

Los precios anteriormente mencionados aplican para quienes decidan adquirir el espacio de manera exclusiva, bien sea para asistir con grupos grandes de familiares o amigos.

Este evento no ha estado exento de polémica. El mandatario Donald Trump afirmó que no asistiría, pues “está simplemente muy lejos”; además, dijo, refiriéndose a la elección de Green Day y Bad Bunny como los artistas encargados de la apertura y del medio tiempo, que estaba “en contra de ellos”, aseverando que era “una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio”.

Por otra parte, el cantante puertorriqueño, en su gira 2025-2026, prefirió no incluir al territorio norteamericano, pues se temía que a la salida de los conciertos se hicieran operativos migratorios.