Donald Trump publica un video en Truth Social con contenido considerado ofensivo hacia los Obama

En la noche de este jueves y la madrugada del viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó más de 10 videos de TikTok en su perfil oficial de Truth Social.

La inusual actividad de Trump en su red social causó revuelo, luego de que uno de los videos mostrara, en los últimos segundos, a Barack y Michelle Obama con el cuerpo de unos monos.

La publicación denunció una supuesta detención en el conteo de votos durante las elecciones presidenciales de 2020, en las que Donald Trump fue derrotado por Joe Biden. El video señaló una demora específica antes de que se conociera el avance del candidato demócrata y comparó el proceso electoral estadounidense con el de Venezuela.

El autor original del video es el portal conservador Patriot News Outlet, que sugiere una presunta manipulación del proceso electoral, una acusación que el propio Donald Trump ha formulado en ocasiones anteriores, sin aportar pruebas que la respalden.

En paralelo, la animación ofensiva dirigida contra los Obama aparece firmada con una marca de agua del usuario de X: @xerias_x. La misma cuenta republicó el video original, en el que se representa a varios actores políticos estadounidenses en una selva y se exalta a Donald Trump como un león al que todos rinden pleitesía.

Respuestas al mandatario

Hasta el momento no se pronuncian Trump ni los Obama; sin embargo, millones de internautas han reaccionado en contra del presidente, calificándolo de “racista”.

Sin embargo, representantes del Partido Demócrata también se pronunciaron desde sus cuentas de X. Así lo hizo Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional de Obama: “Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia”.

“Comportamiento asqueroso por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, publicó la cuenta de la oficina de prensa de Newsom en X.

Este no es el primer video en las redes sociales de Trump que ridiculiza a Obama; en 2025, unas imágenes, que también fueron creadas con IA, representaban al expresidente Barack Obama con un overol naranja en una cárcel estadounidense.