“Yo quiero que él pueda saber lo que Dios puede hacer con una vida ordinaria”: detalles inéditos de la boda del Super Bowl LX

El matrimonio que se celebró en medio del show de Bad Bunny fue oficiada y protagonizada por “personas comunes y corrientes”.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

10 de febrero de 2026, 9:51 a. m.
Antonio Reyes, el pastor que ofició la boda en el Super Bowl LX reveló los detalles de la boda
Antonio Reyes, el pastor que ofició la boda en el Super Bowl LX reveló los detalles de la boda Foto: Composición SEMANA | Getty

La boda que se mostró durante el Halftime Show del Super Bowl LX no fue un acto simbólico ni una puesta en escena ficticia, sino una ceremonia real y con validez legal celebrada en pleno espectáculo de medio tiempo.

La pareja fue unida en matrimonio en el escenario del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, con la presencia de millones de espectadores y el artista Bad Bunny actuando como testigo.

Millones de personas a nivel internacional presenciaron esta boda.
Millones de personas a nivel internacional presenciaron esta boda. Foto: AFP

El pastor encargado de oficiar la boda es Antonio Reyes, un mexicano que vive en Sacramento, Estados Unidos. Reyes nació en Uruapan, estado de Michoacán en México y, según su relato, cuando tenía 18 años migró a Estados Unidos y vivió por dos años en el Área de la Bahía. Luego, vivió casi 13 años en Los Ángeles, estado en el que hizo la conexión que lo invitó a participar en la boda del Super Bowl.

Actualmente es autoridad espiritual en una pequeña congregación cristiana de Sacramento que se llama Project Church. Está casado desde hace 10 años y tiene un hijo de tres años.

Reyes declaró: “Yo quiero que él (su hijo) pueda saber lo que Dios puede hacer con una vida ordinaria y un simple sí. Es el mensaje que quiero que él tome. No se trata de estar con gente famosa, sino de los lugares y los espacios que Dios te confía”.

La boda que se celebró en el Super Bowl LX fue una sorpresa para el pastor. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

El mexicano reveló detalles inéditos sobre el matrimonio a la audiencia en una entrevista que le concedió a Telemundo Estados Unidos. El pastor aseguró que fue elegido debido a sus conexiones con personas que están vinculadas al medio artístico.

“Por varios años estuve pastoreando en la ciudad de Los Ángeles, por ende tenemos amigos que son parte del medio. Por estas conexiones, un día me llamó una amiga y me dijo: “Me habló el promotor de tal persona y me dice si puedes casar una pareja”, reveló Reyes.

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

El pastor contó que no le dieron ningún tipo de contexto ni detalles cuando le hicieron la invitación; sin embargo, en la conversación informal que tuvo con su amiga, supuso que sería para una celebridad.

Reyes reveló que fue hasta que estaba firmando los documentos que se enteró de que se trataría de la final de la NFL. “Mi esposa empezó a leer los documentos y ahí nos dimos cuenta de que era para el Super Bowl”, relató en la entrevista.

Tommy y Eli fueron las personas que contrajeron matrimonio durante el evento de alcance mundial. El pastor Antonio Reyes confirmó que se trata de “seres humanos increíbles que también son comunes y corrientes”, sin vínculos con el mundo del espectáculo ni la fama. Aunque no se han revelado los motivos por los que la pareja fue elegida para protagonizar esta ceremonia inédita, Reyes sí detalló que se realizó una celebración privada en las horas previas al Super Bowl.

60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

Reyes reveló que 3 horas antes del evento se hizo una ceremonia oficial más alargada en la que estuvo presente Bad Bunny y gran parte del equipo del puertorriqueño. Según el pastor, el cantante se conmovió mucho al ser testigo de este importante momento para la vida de la pareja.

Tiempo después del show, se conoció que la boda fue real y no una actuación.
Tiempo después del show, se conoció que la boda fue real y no una actuación. Foto: AFP

