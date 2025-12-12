Gavin Newsom arremete contra Elon Musk mencionando su hija trans: “Lamentamos que tu hija te odie, Elon” a través de su cuenta de X

Suscribirse

Gavin Newsom arremete contra Elon Musk, mencionando a su hija trans: “Lamentamos que tu hija te odie”

Esta es la polémica entre el gobernador de California y el empresario de origen sudafricano.

Redacción Mundo
13 de diciembre de 2025, 1:17 a. m.
El gobernador de California atacó a Elon Musk. | Foto: Getty

Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, fue entrevistado por el The New York Times. Con gran emotividad se refirió a la comunidad LGBTIQ+, afirmando: “Quiero ver niños trans… Ningún gobernador ha promulgado leyes más pro trans que yo”, cuando se le preguntó acerca de la participación de las atletas transgénero en los deportes femeninos.

América PAC es un movimiento político creado por el multimillonario Elon Musk, en 2024, para impulsar la campaña presidencial del entonces candidato, Donald Trump; su objetivo es promover causas conservadoras y la ideología republicana. Desde la cuenta oficial de esta tribuna se reposteó este clip de la entrevista y se citó la frase del gobernador, lo cual generó distintos comentarios de sus seguidores, en su mayoría rechazando la posición del demócrata.

Desde la cuenta oficial de la gobernación de Newsom se citó dicho repost para hacer referencia a Vivian Jenna Wilson, la hija de Elon Musk, que desde 2020 anunció su identidad de género y distanciamiento de su padre multimillonario.

Gavin Newsom y sus políticas “pro trans”

Gavin Newsom ha proporcionado una formación inclusiva en los docentes de las instituciones académicas de California; ha garantizado desde sus leyes el respeto y protección de los nombres y la identidad de jóvenes trans, baños para todos en las escuelas; entre otras políticas incluyentes.

Contexto: Las nuevas leyes de Gavin Newsom que redefinen el empleo y la protección de inmigrantes en California

Los Ángeles es la sede oficial de Los Juegos Olímpicos de 2028, es por esto que este tipo de polémicas resultan relevantes, viniendo del gobernador de la ciudad anfitriona. No obstante, Gavin entregará su mandato en 2027 y, tras culminar su segundo periodo consecutivo, es imposible que sea electo en 2026 para este mismo cargo.

Desde el gobierno de Newsom se ha promovido la inclusión de mujeres transgénero a competencias deportivas femeninas, a pesar de que el 66% de los estadounidenses desean que las personas trans compitan en las competencias del sexo con el que se les asignó al nacer, según una encuesta realizada por Pew Research Center en febrero de 2025.

Sin embargo, quien finalmente determina este tipo de políticas es el Comité Olímpico Internacional, el cual ha propuesto normas que prohíben la participación de mujeres transgénero en competiciones femeninas.

Elon Musk y su hija

La hija mayor de los 14 herederos del dueño de Tesla se declaró transgénero en el año 2020 y dos años después, en 2022, cambió su nombre a Vivian Wilson, adoptando el apellido de su madre. En 2025 debutó en el modelaje, convirtiéndose en un ícono del modelaje trans, participando en una producción dirigida por mujeres de la comunidad LGBTIQ+; ha participado en Teen Vogue y además es una activista y dura crítica de su padre de nacimiento, Elon Musk.

Contexto: Hija trans de Elon Musk revela por qué su padre no acepta su nueva identidad. “Fue una transacción monetaria”
La hija transgénero de Elon Musk, Vivian Wilson, ha anunciado su intención de abandonar Estados Unidos tras la victoria presidencial de Donald Trump
La hija transgénero de Elon Musk, Vivian Wilson, ha anunciado su intención de abandonar Estados Unidos tras la victoria presidencial de Donald Trump | Foto: X/@Xnews_with_grok

