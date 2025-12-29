Un experimentado rescatista de esquí de 30 años, identificado como Cole Murphy, murió el domingo 28 de diciembre de 2025 por las graves heridas que sufrió al ser atrapado por una avalancha en Mammoth Mountain, California, mientras realizaba trabajo preventivo de mitigación de avalanchas previo a la apertura de la estación de esquí.

El accidente ocurrió el viernes 26 de diciembre por la mañana en Lincoln Mountain, una zona usada para controlar y liberar nieve acumulada con riesgo de desprendimiento, informó Mammoth Mountain Ski Area en sus redes sociales y comunicados oficiales.

Así ocurrió la tragedia que acabó con la vida de Murphy

Murphy y otro rescatista fueron sorprendidos por una cornisa de nieve que se deslizó sobre ellos alrededor de las 7:30 de la mañana.

Ambos fueron rescatados y trasladados de inmediato a un hospital local; Murphy fue posteriormente evacuado para recibir atención médica avanzada, pero sucumbió a sus lesiones dos días después.

El segundo rescatista se encuentra en recuperación tras cirugía.

Mammoth Mountain suspendió temporalmente las operaciones de esquí el viernes y parte del fin de semana debido al peligro continuo y a la necesidad de continuar con las labores de mitigación tras la fuerte nevada, como lo indica NBC Los Ángeles.

La familia de Murphy emitió un comunicado en el que describió su vocación y pasión por el trabajo: “La montaña era donde Cole se sentía más vivo, su lugar de propósito, su comunidad y su segundo hogar. Servir en el ski patrol no era solo un rol para él, era un llamado", expresaron sus seres queridos a través de la publicación difundida por la estación.

El accidente se produjo en medio de condiciones climáticas extremas tras una serie de tormentas invernales que dejaron más de 1,5 metros (5 pies) de nieve acumulada alrededor de Christmas Day en la Sierra Nevada, incrementando el riesgo de avalanchas incluso en zonas dentro de la estación de esquí.

BREAKING UPDATE 🚨🚨#MammothMountain \ #California



Mammoth Mountain Resort has confirmed that 1 of the Ski Patrol members injured in an avalanche on Friday has passed away as a result of injuries sustained. Cole Murphy was 30 years old. Attached is a message from his family. https://t.co/ZzbS3S5Ksr pic.twitter.com/yHH2GH0zKF — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) December 29, 2025

Nevadas intensas y segunda muerte en temporada

Las autoridades locales, como el Eastern Sierra Avalanche Center, habían advertido sobre el alto riesgo de deslizamientos debido al peso y a la inestabilidad del manto nivoso, como lo indica People.

La muerte de Murphy marca un segundo incidente fatal en Mammoth Mountain en 2025 relacionado con trabajos de control de avalanchas. En febrero de este año, otra rescatista, Claire Murphy (25 años), falleció por heridas sufridas bajo circunstancias similares en la misma área general del resort.

Los accidentes vuelven a poner en foco la complejidad y los riesgos profesionales que enfrentan los equipos de ski patrol, considerados primeros respondedores en entornos de alta montaña, encargados no solo de rescates, sino de implementar medidas preventivas que permitan reducir el riesgo para miles de esquiadores cada temporada.