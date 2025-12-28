Arrestan a famosa tiktoker que atropelló a un hombre mientras transmitía en vivo: la víctima perdió la vida tras el accidente

Una reconocida creadora de contenido de Estados Unidos fue arrestada luego de que atropellara a un hombre mientras transmitía en vivo en sus redes sociales. Aquel incidente ocurrió el pasado 3 de noviembre.

Se trata de la tiktoker Tynesha McCarty Wroten, conocida en redes como ‘Tea Tyme’, quien fue puesta bajo a custodia policía la semana pasada, según la información de las autoridades.

La policía del estado de Illinois detalló que la mujer atropelló a un hombre de 59 años, quien fue trasladado un centro médico en estado inconsciente. Horas después, los médicos declararon su muerte.

Tynesha McCarty Wroten.

Según las determinaciones del teniente Paul Kehrli, del departamento de policía de la ciudad de Zion —en declaraciones recopiladas por la prensa local—, McCarty Wroten estaba usando el celular mientras conducía, lo que podría ser el principal motivo de su distracción.

Las investigaciones preliminares indican que, al parecer, la creadora de contenido estaba manejando su Ford Edge mientras transmitía en vivo cuando se pasó un semáforo en rojo en una intersección de la ciudad.

Cuando las autoridades llegaron al lugar recopilaron todas las pruebas para definir las causas del accidente, como las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de otros transeúntes.

La policía investigó el caso más de un mes hasta proceder con el arresto.

Lo anterior permitió que los agentes encontraran pruebas en contra de la mujer que dio pie a su arresto e imputación de delitos.

El reportaje de la revista People reveló que la víctima del accidente fue Darren Lucas, quien se dirigía a su casa luego de haber finalizado su turno laboral en un supermercado de la zona. Los testigos notificaron a la policía que la tiktoker estaba distraída en el celular, lo que pudieron comprobar con las grabaciones que obtuvieron.

“La familia y yo estamos contentos de ver que las ruedas de la justicia se mueven”, aseguró un familiar de la víctima al medio internacional The Guardian tras conocer la noticia del arresto.

La víctima perdió la vida tras el accidente.

En los próximos días se definirá el proceso judicial en contra de Tynesha McCarty Wroten.

Esta, por su parte, permaneció en la zona del incidente hasta que llegó la policía ese día. Ante las preguntas para la investigación, aseguró que pensó tener luz verde en el semáforo y que se dio cuenta muy tarde que un hombre estaba cruzando al frente de ella.

Además, tras negarse a entregar su celular como evidencia, finalmente fue custodiada por la policía, quienes probaron que el video del momento quedó capturado por ella, pues estaba en una transmisión en vivo con sus seguidores.