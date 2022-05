Video | Cantante de U2, Bono, ofreció inesperado concierto en el metro de Kiev, Ucrania

El cantante irlandés Bono, del grupo U2, ofreció este domingo 8 de mayo un inesperado concierto en una estación del metro de Kiev, durante el cual elogió la lucha de Ucrania por la “libertad” y pidió que llegue pronto la paz.

Desde la plataforma de una estación del metro de la capital ucraniana, el legendario músico, de 61 años, y el guitarrista The Edge, interpretaron varios clásicos del grupo, como ‘Sunday Bloody Sunday’, ‘Desire’, ‘Angel of Harlem’ o ‘With or Without You’.

“El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad”, dijo el cantante.

Bono también hizo referencia a los conflictos que han asolado su país, Irlanda, y los problemas que se han desencadenado con su poderoso vecino británico.

“Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz”, añadió.

La inesperada actuación de Bono –que durante toda su carrera ha colaborado en múltiples causas, entre ellas la lucha contra la pobreza y el sida– tuvo lugar mientras se oían sirenas antiaéreas en Kiev y en el este del país los combates arreciaban.

En un momento del concierto, Bono invitó a un soldado ucraniano a cantar una versión de ‘Stand by Me’.

Bono et The Edge du groupe U2 donnent un concert dans le métro de #Kiev, "en signe de solidarité avec le peuple ukrainien" et à l'invitation du président Zelensky (qui y avait tenu une conférence de presse il y a deux semaines). pic.twitter.com/ObZVDih3II — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) May 8, 2022

Entre el reducido público que asistió a la actuación había miembros de las fuerzas armadas ucranianas. “Son algunas buenas emociones, eso es todo”, dijo uno de ellos.

Primera dama de EE. UU., Jill Biden, visita Ucrania por sorpresa

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, realizó el domingo una visita no anunciada a Ucrania, informó su portavoz, donde se reunió con su homóloga ucraniana, Olena Zelenska, en una escuela que se utiliza como refugio para civiles desplazados, entre ellos niños.

“Quise venir en el Día de la Madre. Pensé que era importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra tiene que detenerse y que esta guerra ha sido brutal y que el pueblo de Estados Unidos está con el pueblo de Ucrania”, dijo Biden a los periodistas.

El Día de la Madre se celebraba este domingo tanto en Estados Unidos como en Ucrania.

Jill Biden estuvo esta semana en Eslovaquia, entre otras cosas para reunirse con familias de refugiados ucranianos. Su visita a Ucrania se mantuvo en secreto hasta el último momento.

Biden y Zelenska se abrazaron y la primera dama estadounidense regaló a la esposa del presidente ucraniano un ramo de flores.

Es la primera vez que Zelenska aparece en público desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero, según un funcionario estadounidense. Según la misma fuente, ambas habían intercambiado cartas en las últimas semanas.

“En primer lugar, me gustaría darle las gracias por un acto muy valiente”, dijo Zelenska a Biden.

“Porque entendemos lo que supone que la primera dama de los Estados Unidos venga aquí durante una guerra en la que se realizan operaciones militares todos los días, en la que suenan sirenas de ataque aéreo todos los días, incluso hoy”, añadió.

“Todos sentimos su apoyo y todos sentimos el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, pero queremos destacar que el Día de la Madre es un día muy simbólico para nosotros porque también sentimos su amor y su apoyo en un día tan importante”, añadió Olena Zelenska.

La reunión a puerta cerrada de las dos mujeres duró aproximadamente una hora y luego se reunieron con niños refugiados que trabajaban en recortes de papel, acompañados por sus madres.

Luego Biden se dirigió a la frontera eslovaca.

*Con información de la AFP.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.