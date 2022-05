Fuerzas de Ucrania se resisten a rendirse ante Rusia en la planta de Azovstal

Las fuerzas ucranianas atrincheradas en la planta siderúrgica de Azovstal, último bastión de la resistencia contra el Ejército ruso en la devastada ciudad portuaria de Mariúpol, al sureste del país, dijeron este domingo que no se rendirán.

“Rendirse no es una opción porque a Rusia no le interesan nuestras vidas”, dijo Ilya Somoilenko, oficial de inteligencia del batallón Azov, durante una conferencia de prensa difundida por video.

“Nosotros, todo el personal militar en la guarnición de Mariúpol, hemos sido testigos de los crímenes de guerra perpetrados por Rusia, por el Ejército ruso”, agregó.

“Todos nuestros suministros son limitados. Todavía tenemos agua. Todavía tenemos municiones. Tenemos nuestras armas personales. Lucharemos hasta que la situación se resuelva de la mejor manera posible”, dijo Samoilenko, que habló en ucraniano y en inglés durante la conferencia.

Muchos civiles estuvieron allí con los combatientes ucranianos en condiciones extremas hasta que las últimas mujeres, niños y ancianos fueron evacuados el sábado, según el Gobierno ucraniano.

Según Kiev, las operaciones de evacuación, auspiciadas por la ONU y la Cruz Roja, permitieron sacar a cerca de 500 personas en una semana.

Mariúpol, una ciudad portuaria del sureste que tenía cerca de 500.000 habitantes antes de la guerra, ha quedado casi totalmente destruida, tras dos meses de bombardeos rusos.

Cantante de U2, Bono, da un concierto en el metro de Kiev

El cantante irlandés Bono, del grupo U2, dio el domingo un concierto en una estación del metro de Kiev, durante el cual elogió la lucha de Ucrania por la “libertad” y pidió que llegue pronto la paz.

Desde la plataforma de una estación del metro de la capital ucraniana, el legendario músico, de 61 años, y el guitarrista The Edge, interpretaron varios clásicos del grupo como ‘Sunday Bloody Sunday’, ‘Desire’ o ‘With or Without You’.

“El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad”, dijo el cantante.

Bono también hizo referencia a los conflictos que han asolado su país, Irlanda, y los problemas que se han desencadenado con su poderoso vecino británico.

“Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz”, añadió.

La inesperada actuación de Bono –que durante toda su carrera ha colaborado en múltiples causas, entre ellas la lucha contra la pobreza y el sida– tuvo lugar mientras se oían sirenas antiaéreas en Kiev y en el este del país los combates arreciaban.

En un momento del concierto, Bono invitó a un soldado ucraniano a cantar una versión de ‘Stand by Me’.

Entre el reducido público que asistió a la actuación había miembros de las fuerzas armadas ucranianas. “Son algunas buenas emociones, eso es todo”, dijo uno de ellos.

UE prosigue difíciles negociaciones sobre embargo al petróleo ruso

Los países de la Unión Europea (UE) proseguían el domingo las difíciles negociaciones para superar los escollos que frenan el proyecto de embargo europeo sobre el petróleo ruso, paralizado por varios Estados miembro, sobre todo Hungría.

Los embajadores de los 27 países miembro tienen que reunirse “al mediodía” en Bruselas, informó un diplomático europeo a la AFP.

El viernes no consiguieron llegar a un acuerdo sobre la sexta serie de sanciones contra Moscú, presentada el miércoles por la Comisión Europea. Este proyecto prevé un embargo sobre el petróleo ruso de aquí a finales de año, pero la medida levanta ampollas entre algunos países.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cuyo país es muy dependiente de la energía rusa, advirtió el viernes que la propuesta de Bruselas atentaba contra “la unidad europea”.

Para adoptar las sanciones es necesaria la unanimidad de los 27 miembros.

“No hay bloqueo político, pero se necesita garantizar fuentes alternativas de suministro a los países interiores que dependen del petróleo ruso por oleoducto. Y no es una cosa fácil”, aseguró el diplomático europeo.

“Se trata de nuevas infraestructuras y cambios de tecnología, que suponen no solo financiación europea, sino también acuerdos entre varios Estados miembro. Avanzamos, pero mecánicamente lleva tiempo”, añadió.

El trabajo continúa “para responder a las preocupaciones en materia de seguridad de suministro de ciertos países”, reiteró otro diplomático.

*Con información de la AFP.

