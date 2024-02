Los Rabones estrenan video de ‘Nunca’ y anuncian lanzamiento de su EP ‘Cada día es una opción’

“Con el lanzamiento del video vamos a enrutarnos en una serie de conciertos en Bogotá y otras partes del país, para que la gente conozca nuestro nuevo sonido. Va a ser algo divertido porque nos concentraremos en explorar cómo podemos hacer que la música llegue un poco más lejos, más allá. Estamos pensando en grande pensando no solo en que nos conozcan sino en grabar muchísimas más canciones con la madurez musical que ahora tenemos”, añade Leguizamón.

¿Esta es la vencida?

Su historia comenzó en 2001, con la unión de Andrey Morales (guitarra), Carlos Montoya (batería) y Leguizamón. En 2002 graban sus dos primeros sencillos para el compilado The Neobox Punk Compilation y al poco tiempo se separan. Ocho años después vuelven a armar la banda con el baterista Diego Moreno “Shummy” y graban dos canciones: “Basta ya” y una versión de “Ya no hay diversión” que había aparecido en el compilado The NeoBox Punk Compilation.