The Hives calienta disco y no ve la hora de volver a Colombia: “Uno de los mejores públicos que hemos tenido”

Si hubo un grupo que representó el cambio de paradigma en el rock del siglo XX al siglo XXI ese es The Hives. De una década dominada por la introspección y una actitud contraria a ensalzar la imagen glamurosa por encima del contenido, como la de los 90, los años 2000 marcaron el regreso de una actitud que buscaba recuperar esa energía exuberante del frontman que se entrega a fondo al público y lo enciende cada noche.

Tras un debut prometedor en 1997 con Barely Legal, el 2000 marcó su consagración con su segundo LP, Veni Vidi Vicious, que contenía su mayor éxito, Hate To Say I Told You So. A partir de ese momento se volvieron uno de los grupos líderes de lo que en su día se denominó garage rock revival, una tendencia que tuvo en The White Stripes, The Strokes, The Black Keys o Black Rebel Motorcycle Club algunos de sus ejemplos más ilustres.

Los discos posteriores de The Hives, Tyranossaurus Hives, The Black And White Album y Lex Hives terminaron por consagrarlos como uno de los grupos de rock más excitantes del nuevo milenio, tanto en estudio como en vivo.

Ahora, y tras superar el encierro por la pandemia de covid-19, la banda formada en la localidad de Fagersta, Suecia, está de gira una vez más como telonero de Arctic Monkeys. Estas presentaciones servirán de calentamiento antes de lanzar su sexto trabajo de estudio, The Death Of Randy Fitzsimmons, que se publicará el 11 de agosto en las plataformas digitales bajo su propio sello, Disques Hives.

The Hives regresan este verano con su primer álbum de estudio en más de una década, 'The Death Of Randy Fitzsimmons', que saldrá el 11 de agosto de 2023. Ya se puede gozar del sencillo "Bogus Operandi", el contundente tema que abrirá el álbum. - Foto: Bisse Bengtsson

El título hace referencia a Randy Fitzsimmons, un personaje ficticio que la banda señalaba (sobre todo en sus primeros años) como el responsable de componer y producir todas sus canciones en su afán de desarrollar una especie de mitología alrededor del grupo. El primer adelanto de esta producción, “Bogus Operandi”, es acompañado de un video donde el terror y la comedia van de la mano. Y por supuesto, las guitarras están a tope.

Esa especie de “leyenda urbana” que se crearon para si mismos se extendió a su imagen, pues suelen usar trajes blancos o negros para sus presentaciones y en su escenografia suele aparecer un titiritero con el rostro del cantante Pelle Almqvist, con unas cuerdas con las que supuestamente maneja al quinteto.

De esto, de su energía inagotable y su reiterada autoproclamación medio en broma medio en serio como “la banda más grande del mundo”, fueron testigos quienes asistieron a los dos conciertos que dio la banda en Bogotá en el 2014. El primero fue el 4 de noviembre en el Coliseo Cubierto El Campín (hoy Movistar Arena) como acto de apertura de los Arctic Monkeys, en el que es considerado como uno de los mejores shows de rock que hayan visitado Colombia en la historia reciente. El segundo no se quedó atrás, y tuvo lugar el 5 de noviembre en el hoy desaparecido Armando Music Hall.

Unos días antes de que se golpeara con el micrófono en la cabeza y terminara dando un show sangrando en el Emirates Old Trafford de Manchester, Inglaterra (y justo uno después de su cumpleaños 45), Pelle Almqvist habló con SEMANA sobre el video de Bogus Operandi, lo que pueden esperar los fans de su nuevo álbum y hasta dejó comentarios muy interesantes de su paso con The Hives por Colombia.

SEMANA: Primero que nada, feliz cumpleaños Pelle. ¿Cómo hace para ser el mejor frontman del mundo y lidiar con la mediana edad? ¿Padece la crisis de la mediana edad? ¿Las estrellas de rock tienen crisis de la mediana edad?

Pelle Almqvist: No, estoy bien. Soy una vieja alma sabia atrapada en un cuerpo joven y sexy. No hay problema para mí. Solo tengo que comer algunos vegetales, dar algunos shows de rock y estaré bien.

SEMANA: Mis “condolencias” por Randy Fitzsimmons. ¿Cree que reviva algún día?

P.A.: Eso espero, porque de otra forma no estaríamos aquí. Si este disco es la última cosa que hace con nosotros, sería genial, pero espero que no sea el caso. Espero que no esté muerto. De hecho, aún no tenemos pruebas de que esté muerto. Pero es lo que hemos escuchado, así que espero que siga vivo por muchos motivos, no sólo los egoístas.

SEMANA: El video de “Bogus Operandi” tiene una vibra muy por el estilo de la serie ‘Stranger Things’, pero con un giro cómico. Los persigue una pala y una cuchara asesinas, y tocan en catacumbas ¿Cómo fue el proceso de grabación del video?

P.A.: Bastante frío, porque estábamos al aire libre en Suecia, en enero. Nuestros suéteres estaban mojados, cubiertos de sangre, así que fueron días extremadamente largos y fríos. Pero viendo el resultado valió la pena, es increíble.

Unos días después de su entrevista con SEMANA, Pelle Almqvist tuvo un pequeño incidente al golpearse con su micrófono durante un concierto en Manchester, Reino Unido. El show continuó de todos modos...

I’m ok! Was swinging the mic at the show and Nicholas accidentally stepped on the cable sending the mic into my face. The blood looked really cool but it wasn’t too bad. I’m taped up and its just a bump now. Let’s do it again tonight! Wohoo!!!



📸 @kennybrownphoto pic.twitter.com/dRKQ3vEkMS — The Hives (@TheHives) June 3, 2023

SEMANA: ‘The Death Of Randy Fitzsimmons’ tendrá 12 canciones, y por lo que vemos en el tracklist ninguna supera los tres minutos. ¿Podemos esperar guitarras a tope de principio a fin? ¿O se guardan alguna sorpresa para el 11 de agosto?

P.A.: Definitivamente habrá sorpresas. Hay canciones que son diferentes de… no sé cuales son las expectativas, sinceramente. Creo que deberían esperar lo inesperado, pero no sé cómo podrían sorprenderlos. En todo caso, hay cosas que normalmente esperaría encontrar en un álbum de The Hives y hay otras que suenan diferente a lo que hemos grabado en el pasado.

SEMANA: La cosa es que, por ejemplo, han grabado con Cyndi Lauper (en el sencillo navideño del 2008, “A Christmas Duel”), y hay temas en sus discos muy diferentes al garage rock que los caracteriza…

P.A.: Claro. Nosotros podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Es solo que nosotros escogemos hacer lo que hace The Hives. Pero dicho eso, hay una canción en particular allí que encontrarán muy sorprendente. No suena a la típica canción garage rock. Aunque tampoco pienso que realmente seamos un típico grupo de garage rock, para ser honesto, pero entiendo el punto al que van.

SEMANA: Hablemos de Colombia. Están por cumplirse nueve años de dos presentaciones inolvidables, una con Arctic Monkeys y otra en solitario. ¿Qué es lo que más recuerdan de su paso por nuestro país?

P.A.: Bueno, ese show en Colombia con Arctic Monkeys puede estar en mi Top 5 de los mejores shows que hemos dado. Está entre los mejores públicos que hemos tenido. Fue increíble, y hasta podría estar entre los tres primeros. No puedo esperar para regresar a Colombia. Lamentablemente solo pudimos estar uno o dos días, así que no tuvimos mucho tiempo de conocer nada fuera de Bogotá. Fuimos a esa colina con la iglesia en la cima (Monserrate) y tomamos café, que es lo que se siente que deberías hacer en Colombia. Luego tuvimos una gran cena y dimos el show… El público era bastante ruidoso, ni siquiera podía escucharme y eso lo hacía algo difícil, pero al mismo tiempo me hacía sentir muy feliz.

SEMANA: ¿Esperan sumar a Sudamérica este año en la gira?

P.A.: (Risas) Eso espero. No quiero decir mucho, pero estoy seguro que lo haremos. Nos verán allí más pronto de lo que se imaginan. Esperamos verlos de nuevo en Bogotá o en cualquier otra parte.

SEMANA: Si The Hives es la mejor banda del mundo, ¿cuál es la segunda?

P.A.: ¿Quizás los Arctic Monkeys? (risas) Hay un montón de bandas peleando por el segundo lugar.

SEMANA: El segundo es bueno. No es el mejor, pero está bien…

P.A.: Claro, ¡Es increíble! Usted dice que somos los mejores, yo no lo digo. Pero a lo mejor estoy de acuerdo (risas).