Conciertomanía: lista de eventos confirmados e imperdibles para lo que resta de 2023 (y 2024 si se anuncian)

[📷] ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN LATIN AMERICA

⠀

🗓 8.23📍MEXICO CITY

🗓 8.26📍SAO PAULO

🗓 8.30📍SANTIAGO

🗓 9.3📍BOGOTA

⠀#TheFellowship #Break_The_Wall #ATEEZ #에이티즈 pic.twitter.com/TJ6xbBNuZh