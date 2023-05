La artista española Aitana se presentará por primera vez en Colombia; ¿dónde podrá verla?

La estrella pop Aitana es española, pero se ha ganado un lugar en el corazón de Colombia desde que se conoció que es el nuevo amor de Sebastián Yatra, uno de los artistas más queridos de la nueva generación de músicos en Colombia.

Es que Aitana Ocaña Morales, de 23 años, es la cantante, compositora y actriz española que le ha robado el corazón al cantautor colombiano, a quien conoció cuando ella participó, en 2017, en el programa musical Operación Triunfo, donde él estuvo como invitado, y ella se quedó con el segundo lugar.

Y una canción de la artista parece ser la pista de la relación que ninguno de los dos ha querido confirmar ni negar para resguardar su privacidad de la prensa. Se trata de Yo te besaba a escondidas.

Los artistas no escaparon de los reflectores y parecen tener algo más que una amistad. Revista Hola. - Foto: Revista Hola

Esta semana, de hecho, Yatra concedió una sincera entrevista a la revista Vanity Fair. El artista habló del gran momento profesional y de su relación con la española, sin esconderse, pero sin querer entrar en muchos detalles, debido a la discreción con la que ambos quieren vivir su vida personal.

El artista explica que es consciente del interés que una relación de pareja entre dos personas que son conocidas puede generar en los medios de comunicación. No obstante, a pesar de acaparar titulares casi cada semana, Yatra lo lleva con tranquilidad y sin darle demasiada importancia. “Lo estoy viviendo todo muy naturalmente. Es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas”, contó el cantante en la edición española de la revista Vanity Fair, de la que es portada este mes.

Ahora mismo, la pareja hace parte del reality de talentos La Voz en España, que se emite por Antena 3. Juntos han interpretado en el programa de televisión su popular canción Corazón sin vida: “Tú me dejaste, pero nunca te dije nada. Me enamoraste, pero nunca te dije nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida”.

Aitana, por primera vez en Colombia

Y en medio de ese sonado romance, Aitana llegará a la tierra de Yatra para presentarse por primera vez. Y lo hace con una propuesta musical que suena a pop, pero también a la influencia de los años 90.

La cita será el próximo 26 de noviembre, en el Movistar Arena de Bogotá, que recibirá a Aitana y su Alpha Tour, el nombre de su trabajo discográfico más reciente, su tercer álbum de estudio.

Sebastián Yatra - Foto: @sebastianyatra

Alpha Tour Latam es la segunda gira con la que Aitana ‘cruza el charco’ en su trayectoria. Su nuevo tour conceptual comenzará el próximo 24 de noviembre en el Auditorio Nacional de CDMX y hace escala en espacios y arenas emblemáticos de Bogotá, Lima, Quito, Santiago de Chile, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y concluye en el Antel Arena de Montevideo.

Un total de nueve únicas fechas, que prometen una innovadora y representativa puesta en escena con especial atención a todos los detalles artísticos.

En los últimos años, Aitana se ha posicionado como una de las artistas jóvenes más destacadas y prometedoras en el panorama de la música española y latinoamericana, desde Tráiler, el EP que le abriría camino a la llegada de Spoiler, su primer álbum, hasta los últimos adelantos de lo que sería su tercer trabajo discográfico titulado Alpha, que se compone de éxitos como Berlín, Formentera, Otra vez y Los Ángeles, canción que desde su estreno saltó al Top 200 global de Spotify.