Mujer era la cabecilla de temida banda en Bogotá, pero lloró cuando la capturaron: todo quedó en video

La Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo con más de 300 uniformados en La Favorita y logró impactar en gran medida a la estructura conocida como Lucifer. Entre otras cosas, se logró la captura de quien sería su cabecilla, pero lo que llamó la atención es que la mujer se puso a llorar.

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En total, de acuerdo con las autoridades, se detuvieron a cinco personas por orden judicial y se incautaron 1.300 dosis de bazuco, cocaína y marihuana. Además, también se encontraron 3 millones de pesos en efectivo.

Alias La Negra fue una de las capturadas y sería una de las principales responsables de la organización criminal. Al parecer, esta mujer cumplía funciones relacionadas con la administración, dosificación de los estupefacientes y manejo de las rentas criminales.

Un video compartido por la Secretaría de Seguridad de Bogotá mostró el momento en el que esta mujer está esposada y llora desconsoladamente, intentando engañar a los uniformados mientras se seguía adelantando el operativo. “Actuaba y lloraba como si no supiera qué estaba pasando”, dijo la institución.

Otros de los delincuentes que cayeron y que tendrían vínculos con la organización fueron alias Mechas, Gafas, El Viejo y Vicente. De acuerdo con las investigaciones, eran encargados de vender los estupefacientes.

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Las autoridades confirmaron que todas estas personas contaban con antecedentes judiciales por delitos como fuga de presos, hurto, amenazas y lesiones personales.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue que esta banda utilizaba dos inmuebles, que supuestamente eran pagadiarios, que eran administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para actividades relacionadas con la delincuencia.

Este es el momento en el que capturaron a uno de los señalados integrantes de la estructura. Foto: Secretaría de Seguridad

“En estos predios se encontraron puertas reforzadas, que habrían sido instaladas para facilitar el desarrollo de las actividades ilegales y dificultar el ingreso de las autoridades”, indicó la Secretaría de Seguridad.

De esta forma, se le dio un golpe a la estructura Lucifer, señalada de generar millonarias rentas a través del expendio de drogas y de sembrar terror en esta zona de la capital del país.