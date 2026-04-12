Nuevo accidente de bus intermunicipal, esta vez en Norte de Santander

En la tarde de este domingo se presentó un accidente en Norte de Santander donde, según las autoridades, varias personas, entre ellas menores de edad, salieron lesionadas, aunque hasta el momento no hay víctimas mortales.

Un vehículo de la empresa de transporte intermunicipal Omega se volcó en el corredor que conecta a Cúcuta con Sandinata, específicamente en el sector conocido como La Y de Astilleros.

En redes sociales se han difundido múltiples videos en los que se ve el vehículo volcado a un lado de la vía, mientras que algunos transeúntes ayudan a salir a los pasajeros por una de las salidas de la parte de arriba del bus.

En las imágenes se puede evidenciar cómo, por lo ocurrido, los afectados salen llorando, algunos en shock y otros ayudando a quienes siguen dentro del autobús.

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Personas lesionadas en siniestros viales en 2026

En lo corrido de 2026, un total de 2.432 personas han resultado lesionadas en siniestros viales en Colombia, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas cifras corresponden únicamente a los casos que requirieron valoración médico-legal, lo que evidencia una carga importante sobre el sistema de salud y forense en el país.

El análisis mensual muestra que enero concentra la mayor cantidad de casos con 1.520 lesionados, mientras que en febrero se reportan 912 personas heridas, lo que sugiere una leve reducción, aunque la cifra sigue siendo significativa en términos de seguridad vial.

Al observar la distribución por tipo de actor vial, se evidencia que los usuarios de vehículo concentran el 64,6% de los casos, seguidos por peatones con 16,6% y motociclistas con 12,8%, lo que confirma que la mayoría de las lesiones se presentan en dinámicas asociadas a la circulación vehicular.

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En cuanto a la caracterización demográfica, los hombres representan una proporción mayor de víctimas con 62,1%, frente al 37,9% de mujeres, manteniendo una tendencia histórica en la que la población masculina resulta más afectada en este tipo de eventos.

Por grupos de edad, la mayor concentración de lesionados se encuentra en la población adulta entre 29 y 59 años, que representa 48,5% del total, seguida por los jóvenes entre 18 y 28 años con 31,4%, evidenciando que la población en edad productiva es la más impactada por los siniestros viales.

A nivel territorial, Bogotá lidera el número de lesionados con 329 casos, seguida de Cundinamarca con 325 y Valle del Cauca con 256, consolidándose como las regiones con mayor carga de personas afectadas en lo corrido del año. A nivel municipal, la capital del país también encabeza la lista, concentrando el mayor número de casos registrados.

Estas cifras reflejan no solo la magnitud del problema de seguridad vial en Colombia, sino también la necesidad de focalizar acciones de prevención en actores específicos, especialmente conductores y población adulta, que concentran la mayor proporción de lesionados.